Суд над украинскими военнопленными в Мариуполе может быть квалифицирован как военное преступление

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют – предположительно в ближайшие дни – судить украинских военнопленных так называемым «международным трибуналом» в Мариуполе.

Об этом заявила на брифинге в Женеве представительница Управления Равина Шамдасани.

По ее словам, согласно международному праву, лица, имеющие статус военнопленного, обладают иммунитетом и не могут быть привлечены к ответственности за участие в военных действиях в ходе вооруженного конфликта. Их также не должны судить за «законные действия, совершенные в условиях конфликта, даже если такие действия могут считаться преступлением в соответствии с местными законами».

– Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют судить украинских военнопленных так называемым международным трибуналом в Мариуполе, – говорится в заявлении УВКПЧ. – Мы не располагаем всей информацией, однако на фотографиях и видеоматериалах, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видно, что в филармонии Мариуполя строят металлические клетки – очевидно, для содержания военнопленных во время судебного процесса.

Если военнопленные обвиняются в преступлениях, они имеют право на надлежащую правовую процедуру и гарантии справедливого судебного разбирательства, напомнили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Приговор в их отношении может быть вынесен только законным судом.

В УВКПЧ напомнили, что международное гуманитарное право запрещает учреждать суды только для судебного процесса над военнопленными, а умышленное лишение военнопленного права на справедливое судебное разбирательство квалифицируется как военное преступление.

– Мы также обеспокоены тем, что независимые наблюдатели не имеют доступа к украинским военнопленным, что подвергает их риску пыток с целью получения признания, – говорится в заявлении. – Российские официальные лица и члены связанных с ним вооруженных групп неоднократно называли украинских военнопленных “военными преступниками”, “нацистами” и “террористами”, подрывая тем самым принцип презумпции невиновности.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека вновь призывает российские власти предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным в связи с вооруженным конфликтом в Украине, включая тех, кто удерживается связанными с Россией вооруженными группами.