Скандалы: «Фантомные» стройки ЯНАО выкачали из бюджета сотни миллионов

Брошенный долгострой подорожал в 5 раз

Ямальские долгострои, которые годами оставались без внимания, выкачивают из окружного бюджета сотни миллионов рублей. Через восемь лет после старта проекта по строительству комплекса по приему и переработке биологических и коммунальных отходов, чиновники решили завершить работы в отдаленном арктическом поселке Салемал. За прошедшее время объект успел обветшать и теперь нуждается не только в «доведении до ума», но и в реконструкции уже возведенных за бюджетный счет сооружений. Самое удивительное, что первый подрядчик, бросивший стройку с шестидесятипроцентной готовностью, не понес никакого наказания.

Зато для бюджета комплекс подорожал на сотни миллионов. Похожая ситуация сегодня складывается и со строящимися больницами региона. Быстровозводимый госпиталь в Новом Уренгое вместо шести месяцев строители более двух лет, а ценник на воплощение идеи в жизнь увеличился почти на 400 миллионов. Детская поликлиника с женской консультацией в этом же городе выросла в цене не столь существенно, но тоже ощутимо для казны – чуть более чем на 200 миллионов рублей. Правда, строительство клиники даже не приближается к завершению. Стоимость работ могут пересмотреть еще неоднократно, хотя срок сдачи провалили уже сегодня.

Департамент капстроительства и инвестиций ЯНАО объявил конкурс по выбору подрядчика, который займется созданием пункта переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой в селе Салемал Ямальского района. За работу окружные власти готовы заплатить около 303 млн рублей.

Коммунальный комплекс для труднодоступного поселка, из которого невозможно вывести на переработку ни коммунальные, ни биологические отходы из-за отсутствия наземного транспортного сообщения, начали строить еще в 2014 году. Стоимость строительства тогда немногим превышала 66 млн рублей, а исполнителем работ выступал тюменский «Ямалгазспецстрой» (ЯГСС) Сергея Курчевского.

Происходило это в тот же промежуток времени, когда Курчевский выступал пособником бывшего директора Фонда жилстроительства ЯНАО Виктора Калашникова по выводу из бюджета 60 млн рублей. Напомним, «Правда УрФО» подробно рассказывала о первом уголовном деле в отношении Калашникова. Он получил семь лет колонии строгого режима и обязанность вернуть в бюджет 60 млн рублей, которые были перечислены «Ямалгазспецстрой-Жилье» за несуществующие работы по строительству домов для переселенцев в поселке Харп.

Курчевский также был признан виновным по статье о пособничестве в растрате чужого имущества. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 400 тыс. рублей, так как бизнесмен пошел на сделку со следствием, признав вину и дав показания в отношении второго участника схемы по строительству несуществующих домов.

На стройке по переработке отходов в Салемале успели освоить более 30 млн рублей, но после этого объект был брошен без консервации. Позже чиновники рассчитывали вернуться к работам и даже за 7 млн рублей внесли корректировки в документацию проекта, ОВОС которого была представлена жителям в 2020 году. Тогда подчиненные Дмитрия Артюхова заявляли, что объект готов на 60%. Теперь же речь идет о многократном удорожании работ, связанных с реконструкцией брошенной в 2015 году стройки и закупкой нового оборудования. Ввести комплекс производственных зданий планируется к концу марта 2025 года.

Провалы со строительством этого объекта можно списать на недоработки команды прошлого губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Между тем строители региона наперебой приводят примеры проектов Дмитрия Артюхова, которые из-за недостатка финансирования либо из-за неспешности строителей стали обходиться бюджету на сотни миллионов рублей дороже.

Среди таких примеров оказался инфекционный госпиталь в Новом Уренгое, который обещали возвести в рекордно короткий срок. К началу 2021 года специализированный застройщик «Гор-Строй» должен был сдать объект стоимостью 1,5 млрд рублей. Позже сроки реализации неоднократно пролонгировали, ссылаясь на недочеты в проектировании, слишком сжатые сроки работ, заложенные в госконтракте, и даже на пандемию коронавируса, для борьбы с последствиями которой и строили больницу на 200 коек. После подписания восьми дополнительных соглашений сроки для чеченского застройщика были продлены теперь уже до декабря 2022 года (на два года дольше, нежели планировалось). А стоимость работ, в том числе из-за стремительно растущих цен на услуги и стройматериалы, увеличилась почти на 400 млн рублей. Теперь подрядчик рассчитывает получить из окружного бюджета около 1,9 млрд. Акт приемки готового объекта подписали летом текущего года.

Похожая ситуация складывается со строительством детской поликлиники с женской консультацией. Стройку должны были закончить в мае 2022 года, но к настоящему времени объект не возведен и наполовину. ООО «Специализированный застройщик «Проектно-строительная компания» (принадлежит семье Кантемировых из Нового Уренгоя) по первоначальному договору должно было получить за работу 1,4 млрд рублей. После корректировок 2022 года объект будет стоить бюджету ЯНАО свыше 1,72 млрд. Причем, по данным портала госзакупок, Департамент капстроительства и инвестиций принял работы лишь на 214 млн рублей.

Это далеко не весь перечень долгостроев, подорожавших для бюджета из-за сорванных сроков работ. С 2021 года в России произошло как минимум два серьезных скачка цен на стройматериалы. В случае если описанные объекты бы завершили вовремя, а стройматериалы для них закупили в оговоренный первоначально период, стоимость долгожданных больниц и других социальных объектов была для региона существенно ниже.

Между тем общественники обратили внимание на круг проблем, на которых сегодня концентрируется Дмитрий Артюхов, который колесит по региону в рамках PR-проекта «Честный маршрут». Проправительственные паблики, телеграм-каналы, СМИ и сам губернатор активно рапортуют о встречах с местными жителями. Наибольшее внимание сегодня акцентируют на строительстве и ремонте дорог, благоустройстве территории и бездомных животных, хотя люди засыпают личную страницу главы региона социальными проблемами в коммунальной сфере, здравоохранении и, традиционно, в сфере переселения из аварийного жилфонда.

Оригинал материала: “Правда.УРФО”