 

Мнение: О предложении воровать российский газ

23.08.2022, 22:15, Разное
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Относительно предложений на Украине воровать российский газ, который по украинской ГТС идет в Европу.
Такие предложения можно только приветствовать – чем быстрее они начнут воровать российский раз из трубы, тем быстрее закончится прокачка газа в Европу по украинской ГТС и ее можно будет либо оставить ржаветь за ненадобностью, либо дополнительно докалибровать, чтобы с концами. И подземные газовые хранилища попутно. А европейцы, если они хотят получать газ, могут попытаться договориться о прокачке газа через "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Или не договориться. Так что вперед!

Источник: Colonel Cassad


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