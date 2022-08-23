 

Ань, чуть больше одежды! – Личное мнение

23.08.2022, 22:05, Разное
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Я, честно говоря, не понимаю всех этих восторгов по поводу внешности 45-летней Анны Плетнёвой.

Вот она — в центре.


Фото: Соцсети

Рядовая худая женщина на фитнесе. Тело соответсвует возрасту: стареющее. Особенно это бросается в глаза, если поставить Плетнёву рядом с молодыми девками модели «кровь с молоком».

Чему тут восторгаться?

Ну, не разожралась — молодец. Ну, брыли не висят — хорошо. Плетнёва действительно хорошо выглядит, но для своего возраста.

Вон девки не фото выше выглядят замечательно безо всяких оговорок. Никто про них не скажет: «Какие классные для своего возраста!» Просто скажу, что классные.

А в 45 лет, нравится это кому-то или нет, появляется оговорка на возраст. И, чтобы действительно хорошо выглядеть в 45, нужно не только остаться худой и не покрыться с морщинами с ног до головы, но и научиться носить одежду.


Фото: Соцсети

Вот если бы та же Плетнёва надевала на себя чуть больше одежды, а не выходила при каждом удобном случае в свет в трусах, все бы говорили: «Как же она хорошо выглядит». И ни у кого бы не возникло желания покрутить пальцем у виска или посоветовать ей одеться.

Ань, не надо бояться одежды! Тебе очень пойдёт покрывать туловище чуть большим количеством материи. Траст ми. Я плохого не посоветую.

А у вас какие взаимоотношения с одеждой? Светите трусами или перестали?

Источник: Лена Миро


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