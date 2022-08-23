Мнение: Польский миф, небоеспособность польской армии и слив на Одере

1. Основа польского национального мифа – это борьба с «русскими варварами», от которых поляки якобы защищают границы «европейской цивилизации». Парадоксально, но в этом мифе предусмотрено место и для неприязни к «цивилизованным» соседям поляков, немцам. Впрочем, если Россию в Польше не любят открыто, то германофобию там на протяжении почти 30 лет старались скрывать. Однако теперь она всё больше входит в публичную политику. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Как сообщают нам дятлы агентств, президент Нацбанка Польши Глапиньский раскрыл правду о планах Европы, в частности Германии, и польских пробрюссельских политиков. Планы следующие:

А) Втянуть Польшу в еврозону

Б) Поработить

В) Отдать Германии земли, принадлежавшие ей до Второй мировой войны

«Речь идёт о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ, и подчинении себе всего пояса стран между Германией и Россией. Таково представление Германии о равновесии в Европе будущего».

Что тут стоит отметить.

Нам, возможно, трудно представить себе современную Германию, на стойких четвереньках для победы над Путиным и климатом делающую себе больно, – в качестве империи, глядящей жадным оком на восток и видящей возвращёнными Данциг и Мемель. Нам трудно увидеть Шольца с усами Бисмарка или Гитлера.

Немцам такую Германию тоже трудно себе представить, даже если кто-то втайне и хотел бы.

Но не полякам. Поляки смотрят на мир именно так, потому что их так учили.

Есть важнейший нюанс, который постоянно вылетает из поля зрения современных — слишком фрагментарно образованных — аналитиков. Я про национальный миф.

Он, разумеется, есть у каждой уважающей себя нации, но поляки — это выдающийся случай: в то время как мифы западноевропейцев последние лет сорок старательно форматировались под современную передовую повесточку, а всяких болгар с прибалтами просто поставили в позу покорности — польскую мифологию про себя любимых никто не трогал.

Вначале польский миф о себе никто не трогал потому, что он был крайне важен для битвы с мировым коммунизмом (и полякам десятилетиями не мешали рассказывать себе о том, какой они трагичный и героичный народ, набожный и страдальческий, пушистый и с белоснежными перьями, издревле защищающий Европу от диких орд с Востока и иногда — попадающий под гусеницы цивилизованных орд с Запада).

Потом польский миф никто не трогал потому, что он оказался важен для продвижения миролюбивого западного фланга оборонительного союза НАТО всё дальше и дальше на земли агрессора — исторической Российской империи.

Сейчас Европа вроде бы сошлась (через своё украинское изделие) в долгожданной прокси-битве с Россией — и поляки должны быть в эйфории, их ведь к этому столько готовили.

Но Великий Польский Миф в принципе не рассматривает сценарии, в которых он не в главной роли.

Какие ещё украинцы. Какие ещё требования Брюсселя — к нам, выполняющим прямо сейчас величайший подвиг героизма. Почему нам не дают три, нет, пятнадцать, нет, тридцать два миллиарда? Кто смеет не давать денег героической Польше — и даже призывает её делиться своим топливом? Германия? Ах, так это же та самая Германия, что мечтает втайне снова захватить нас?!..

Надо сказать, что в предыдущие эпохи с подобным мифологическим менеджментом Польша раз за разом приходила к одному и тому же результату — стоило только в Европе начаться какой-нибудь заварушке.

В нынешнем своём виде Польша обречена на экономическую зависимость от Германии. Население ФРГ вдвое многочисленнее, экономика в 3,5 раза больше. С Россией, которая могла бы сбалансировать немецкое влияние, поляки отказываются выстраивать нормальные отношения. Поэтому в Берлине могут не особенно беспокоиться по поводу германофобии отдельных польских политиков, пускай даже и высокопоставленных.

Но в будущем польские элиты надеются переменить ситуацию в свою пользу. Если поляки сумеют вновь, как это было в 14 веке, подчинить себе Западную Украину, то они прирастут и населением, и экономикой, а также получат прямой выход к границам Венгрии и Румынии. Кроме того, так Варшава существенно усилит контроль над сухопутным транзитом газа и прочих ресурсов из России в Германию.

2. Польша собирается в разы увеличить свою армию, чтобы воевать с Россией. Но на это потребуется много времени и денег, а нужных объёмов современного оружия нет даже у американцев. Боеспособность же нынешней польской армии вызывает большие вопросы (ссылка):



Польская армия не является боеспособной в достаточной мере из-за устаревшего по многим параметрам вооружения. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), танках и самолетах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Польский отставной генерал Мечислав Бенек в эфире радиостанции Тok.fm признал, что даже оснащение современным оборудованием не обеспечит Варшаву должной противовоздушной защитой.

По словам военного, объявленные правительством планы по закупкам военной техники для модернизации армии создают впечатление, что за несколько лет польская армия обеспечит стране хорошую и мощную защиту. Однако возникают большие сомнения в реализации данных намерений, считает Бенек.

«Польская армия боеспособна. Вопрос только, против какого противника, — сказал Сивков. — ПВО в стране осталась со времен Варшавского договора, поставлять стране новейшие системы отказались США. Не стали они поставлять и современные танки, только устаревшие и ранних модификаций. То же, кстати, и с самолетами — даже Миг-29, оставшийся в стране со времен СССР, превосходит американские поставки».

Из-за отсутствия возможности договориться с США, по мнению военного эксперта, Польша даже задумалась над закупками в Южной Корее. Потому слова польского генерала, уверен Сивков, имеют под собой веские основания.

«К тому же в стране всего четыре боеспособных дивизии численностью около 60 тысяч человек. Вот и все, что имеет боеспособная армия. К тому же надо иметь в виду, что в Польше отсутствует собственная серьезная военная промышленность», — добавил военный эксперт.

3. Польские националисты открыли западный фронт: потравили соседям рыбу. Всерьёз воевать с Германией, конечно же, они пока что не могут, так что приходится довольствоваться мелкими пакостями (ссылка):

Берлин обвинил Варшаву в крупной экологической катастрофе, после того как в реке Одер обнаружили соли ртути. Высокое содержание ядовитых веществ в воде привело к гибели тысяч рыб и птиц. Рыбаки и волонтеры вылавливают тонны мертвой рыбы. Эксперты полагают, что катастрофа будет иметь последствия на многие годы вперед. В Польше пообещали найти и наказать виновных, а несколько чиновников отправились в отставку. Однако никто до сих пор не может установить, как токсичные вещества попали в реку.

К вопросу о том, какая Европа «цивилизованная» и «экологичная». Прошло уже более десяти дней, а виновные так и не найдены. Похоже, поляки и не очень-то ищут.