 

Около тысячи турникетов установят на трех линиях московского метро в сентябре

23.08.2022, 21:20, Разное
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Метро Москвы продолжает развиваться. Оно становится современнее и надежнее. Нельзя не заметить, что увеличивается количество сервисов для пассажиров, прежде всего они связаны с оплатой проезда. Например, в прошлом году заработала система Face Pay. А еще раньше появилась возможность оплачивать проезд банковской картой.

В сентябре 2022 года на станциях Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий московского метро появится порядка тысячи новых турникетов, с помощью которых можно будет гораздо быстрее оплатить проезд банковской картой или с помощью Face Pay. Во время установки турникетов станции будут работать в обычном режиме.

Новые турникеты с крупными экранами и шрифтами, яркой обводной и цветовой подложкой смогут считывать QR-коды. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это оборудование создано отечественными производителями, при изготовлении использовалось российское программное обеспечение.

“В рамках нацпроекта “Цифровая экономика”, утвержденного Президентом Российской Федерации, мы внедряем в транспортную инфраструктуру в первую очередь российские технологии и решения”, – сказал заммэра.

До конца 2022 года все турникеты в метро смогут принимать банковские карты. Этот способ становится все более популярным среди пассажиров московского метро. Также все больше горожан начали пользоваться системой оплаты Face Pay, которая стала доступна на всех станциях осенью прошлого года.

Для использования Face Pay необходимо привязать банковскую карту и “Тройку” к приложению “Метро Москвы”, после этого оплачивать проезд можно будет просто посмотрев в камеру перед турникетом. Денежные средства, равные стоимости проезда, будут списаны со счета автоматически.

Ранее сообщалось о скором завершении строительства Большой кольцевой линии метро – самого большого метрокольца в мире. Например, в ближайшем будущем закончатся работы на станции “Нагатинский Затон”. Сейчас на станции монтируют мозаичные панно в виде рыб. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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