 

Шокирующий розовый и красный перец чили: семь красивых оттенков, которые будут доминировать осенью

23.08.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Именитые дизайнеры представили свои новые коллекции, а это означает, что теперь мы точно знаем палитру цветов, которая будет доминировать в одежде в предстоящем сезоне. Вещами каких оттенков точно стоит пополнить гардероб этой осенью?

Красный перец чили

Осень — это буйство красок. Если природа так красочна, то зачем же нам торопиться облачаться в одежду сдержанных нейтральных цветов? Создавайте яркие образы с помощью вещей оттенка красного перца чили. Луки могут быть монохромными, но если вам кажется, что с красным перебор, тогда включайте в наряд просто яркие аксессуары.

Шокирующий розовый

Насыщенный розовый цвет — еще один тренд предстоящей осени. Очень стильно смотрится верхняя одежда в таком оттенке. Например, пальто, плащ, тренч или жакет. Благодаря таким вещам образ получается гламурным, дорогим и роскошным.

Серый

Вам нравятся более нейтральные базовые оттенки? Не переживайте, и для вас есть подходящие варианты. Например, одежда серого цвета. Она прекрасно подходит для создания строгих офисно-деловых образов.

Обратите внимание на то, что в моде все без исключения оттенки серого, начиная от бледноватого (как будто выцветшего) и заканчивая насыщенным и глубоким.

Very Peri

Это смесь фиолетово-красного с синим. Данный оттенок был признан главным в этом году, по мнению института цвета Pantone. С помощью одежды такого цвета вы можете создавать эффектные образы. Однако избегайте монохромных ансамблей, чтобы не было перебора с фиолетовым. Лучше сочетайте такой изысканный оттенок с вещами нейтральных цветов, например серого, коричневого, черного.

Освежающая мята

Зеленый цвет был в тренде летом, однако осенью он предстанет в новой вариации. Можете смело пополнять гардероб вещами оттенка освежающей мяты. Цвет неброский, поэтому отлично подходит для офисно-делового стиля. Также с его помощью можно создавать эффектные образы для посещения торжественных мероприятий. В таком случае можно надевать одежду с блестками и с красивыми переливами.

Желтый

Речь идет не о насыщенном, а бледно-желтом оттенке. Одежда такого цвета очень гармонично и изысканно смотрится с серыми вещами. Образы получаются не скучными, а стильными, креативными и жизнеутверждающими за счет яркого цвета.

Бежевый

Поскольку в моде сейчас естественность, нюдовые оттенки по-прежнему являются трендовыми. Осенью можете смело создавать образы из бежевой одежды. Лучше, если луки будут монохромными. Например, бежевый брючный костюм.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11.21 / Мясников рассказал об опасности аспирина для детей

19.12.21 / Депутат Рады Кива рассказал о тайной договоренности России и США по Крыму

20.10.20 / Скандалы: На темной стороне Сети

28.05.21 / Врач-диетолог клиники управления здоровьем назвала идеальные продукты для быстрого похудения

25.01.22 / Наталия Власова: “Мне потребовалась жизнь, чтобы написать песню, в которую Дима Билан так судьбоносно упал”

23.06.22 / Бизнесмен Пригожин предложил олигархам поддержать спецоперацию материально

25.01.22 / Музеи эпохи застоя

28.09.21 / И вовсе не только шапки: модные варианты головных уборов на осень и зиму 2021/22

08.08.22 / Британские эксперты бьют тревогу — такого гуманитарного кризиса давно не было

05.04.22 / Мнение: Сдача в плен солдат 501-го батальона морской пехоты ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика