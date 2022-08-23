Шокирующий розовый и красный перец чили: семь красивых оттенков, которые будут доминировать осенью

Именитые дизайнеры представили свои новые коллекции, а это означает, что теперь мы точно знаем палитру цветов, которая будет доминировать в одежде в предстоящем сезоне. Вещами каких оттенков точно стоит пополнить гардероб этой осенью?

Красный перец чили

Осень — это буйство красок. Если природа так красочна, то зачем же нам торопиться облачаться в одежду сдержанных нейтральных цветов? Создавайте яркие образы с помощью вещей оттенка красного перца чили. Луки могут быть монохромными, но если вам кажется, что с красным перебор, тогда включайте в наряд просто яркие аксессуары.

Шокирующий розовый

Насыщенный розовый цвет — еще один тренд предстоящей осени. Очень стильно смотрится верхняя одежда в таком оттенке. Например, пальто, плащ, тренч или жакет. Благодаря таким вещам образ получается гламурным, дорогим и роскошным.

Серый

Вам нравятся более нейтральные базовые оттенки? Не переживайте, и для вас есть подходящие варианты. Например, одежда серого цвета. Она прекрасно подходит для создания строгих офисно-деловых образов.

Обратите внимание на то, что в моде все без исключения оттенки серого, начиная от бледноватого (как будто выцветшего) и заканчивая насыщенным и глубоким.

Very Peri

Это смесь фиолетово-красного с синим. Данный оттенок был признан главным в этом году, по мнению института цвета Pantone. С помощью одежды такого цвета вы можете создавать эффектные образы. Однако избегайте монохромных ансамблей, чтобы не было перебора с фиолетовым. Лучше сочетайте такой изысканный оттенок с вещами нейтральных цветов, например серого, коричневого, черного.

Освежающая мята

Зеленый цвет был в тренде летом, однако осенью он предстанет в новой вариации. Можете смело пополнять гардероб вещами оттенка освежающей мяты. Цвет неброский, поэтому отлично подходит для офисно-делового стиля. Также с его помощью можно создавать эффектные образы для посещения торжественных мероприятий. В таком случае можно надевать одежду с блестками и с красивыми переливами.

Желтый

Речь идет не о насыщенном, а бледно-желтом оттенке. Одежда такого цвета очень гармонично и изысканно смотрится с серыми вещами. Образы получаются не скучными, а стильными, креативными и жизнеутверждающими за счет яркого цвета.

Бежевый

Поскольку в моде сейчас естественность, нюдовые оттенки по-прежнему являются трендовыми. Осенью можете смело создавать образы из бежевой одежды. Лучше, если луки будут монохромными. Например, бежевый брючный костюм.