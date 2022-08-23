Мнение: Психологика о ЖЖ и Яндексе

Поговорил о последних новостях в рамках Психологики: Яндекс избавляется от двух своих “проблемных” активов – Дзена и Яндекс.Новостей. Он их продает сервису VK (бывший Mail.ru) Что это означает и почему вообще такая сделка? На деле – это отражение того, как российская власть убивает и душит самые перспективные и живые российские бизнесы, в том числе и в сфере IT. Убивает, потому что боится. Боится, что они приобретут влияние и станут независимыми от нее, будут способны сами формировать общественное мнение. Власти считают, что проще придушить, чем учиться жить в конкурентной среде – потому что самим властям никакая конкуренция в России не нужна.

Ну а мы столкнемся с тем, что у нас в России сначала загнутся Новости и Дзен, а потом, возможно – и сам Яндекс, не выдержав глобальной конкуренции с Гуглом.