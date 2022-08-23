Скандалы: Досрочная замена

Выборам «правильных» губернаторов могут помешать избиратели и криминал

В 14 субъектах РФ 11 сентября пройдут выборы глав регионов. Перемен не ожидается – кандидаты от партии власти уже работают на местах в качестве «исполняющих обязанности» и наверняка сохранят свои посты. Однако в двух областях – Владимирской и Тамбовской – выборы пройдут досрочно. Судя по всему, такое решение было принято, чтобы не потерять контроль над регионами.

Последний избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ушёл в отставку прошлой осенью за два года до формального завершения полномочий. Уходил он с большим скандалом, едва не став «вторым Фургалом». Сипягин долгие годы проявлял в регионе политическую активность под знамёнами ЛДПР, но дальше регионального Заксобрания ему продвинуться не удавалось – избирателям он явно не импонировал. На губернаторских выборах 2013 года Сипягин набрал всего 3,88% голосов. Потому вряд ли он рассчитывал на победу, спустя пять лет вновь подавая документы на участие в выборах главы региона. Однако сработал неожиданный фактор. Оказалось, что жители области настолько устали от присланной Москвой губернаторши Светланы Орловой, что готовы были проголосовать за кого угодно другого. В итоге Сипягин во втором туре обошёл Орлову и, сам на то не надеясь, стал губернатором. Для Старой площади это оказалось весьма неприятным сюрпризом.

Варяги и санкции

Трудно сказать, повлиял ли на решение Владимира Сипягина об отставке пример Сергея Фургала, который из кресла губернатора Хабаровского края – в нём он провёл около года – переехал в столичное СИЗО. Принадлежность обоих политиков к ЛДПР наводит на мысли о возможной параллели. Впрочем, Сипягин вышел из ситуации на гораздо более выгодных условиях – теперь он заседает в Госдуме, куда прошёл по спискам ЛДПР. Вместо него руководить регионом из Москвы прислали единоросса Александра Авдеева, выходца из Калужской области, прежде являвшегося депутатом Госдумы.

О том, что Владимир Сипягин не был автором идеи свой отставки и перехода в Госдуму, догадаться нетрудно. В тот же день, 4 октября 2021 года, в отставку также ушёл глава Томской области. Вряд ли это можно назвать совпадением. Скорее всего случайному губернатору Сипягину, вмешавшемуся в чужую игру, всё объяснили, и он понял, как ему следует поступить. Тем более что предъявить, похоже, было что. СМИ вовсю муссировали связь Сипягина с местными коммерсантами, которые якобы пользовались «крышей» в региональном руководстве. Например, «Известия» писали о местном депутате Андрее Щеткове, которого называли одним из самых близких к губернатору Сипягину людей. Щетков имел лицензию на разработку карьера, чем, по сути, занимались другие юрлица, налоговая чистоплотность которых вызывала сомнения.

И вот теперь возникает интрига: чем закончатся нынешние выборы во Владимирской области? В своё время экс-губернатор Николай Виноградов жаловался, что ему не удаётся эффективно решать вопросы в федеральных ведомствах, поскольку он является коммунистом. Политтехнологи Светланы Орловой, наоборот, ставили ей в заслугу эффективный лоббизм в Москве (до прибытия во Владимир она долгие годы работала в Совфеде). Однако имидж женщины-губернатора в регионе пострадал от коррупционных историй. В 2018 году заместитель Орловой по строительству Дмитрий Хвостов получил 11 лет строгого режима за многомиллионные взятки. Также на восемь с половиной лет села другой вице-губернатор, Елена Мазанько. Суд установил, что чиновница получила 3 млн рублей от подрядчиков, ремонтировавших здание областной администрации. Потому неудивительно, что владимирцы устроили протестное голосование. И наверняка в высоких кабинетах теперь задумываются: а ну как они снова решат, что назначенный Москвой «варяг» Авдеев для области не подходит?

Потому сейчас Авдеев пытается создать себе имидж крепкого хозяйственника и борца с коррупцией. В докладе по итогам 100 дней работы и.о. губернатора подчеркнул: мол, у правоохранителей есть вопросы к управленцам региона. В целом шаг понятный: валить все проблемы на предшественника – давно проверенный аппаратный приём. Сомнения вызывает и другой шаг временного главы. Авдеев заявил, что в области почти не оказалось специалистов, способных работать с финансированием проектов в рамках федеральных программ. После чего многие посты заместителей министров и вице-губернатора достались «варягам». Кроме того, непонятно, каким образом Авдеев собирается выводить область из экономического тупика. Судя по всему, основой его финансовой политики станет выбивание денег из федерального бюджета. Оно и понятно: предприятия, долгие годы бывшие крупнейшими налогоплательщиками региона, теперь испытывают большие проблемы. Так, фармкопания «Генериум», связанная с миллиардером и основателем холдинга «Фармстандарт» Виктором Харитониным, прежде активно сотрудничала с иностранными поставщиками, но теперь из-за санкций её экономические показатели просели. Судьба других крупнейших налогоплательщиков региона также вызывает тревогу. Например, транснациональный холдинг с американскими корнями Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold и печенья Oreo) ещё весной объявил, что сворачивает инвестиции в России. Его конкурент, а заодно сосед по владимирскому пищевому кластеру, итальянская Ferrero (делает «Киндер-сюрпризы», «Раффаэлло» и пасту Nutella), тоже может столкнуться с давлением из Европы. Ещё весной компания объявила мораторий на рекламную деятельность и старается не светиться в СМИ. Между тем в некоторых регионах России уже замечают сокращения поставок сладостей этих брендов – на днях о пустых полках с кондитеркой писал волгоградский портал V1. Надежда остаётся на производителя колбасы «Владимирский стандарт» и оборонный Завод имени Дегтярёва.

Тамбовский передел

Интригующе складывается ситуация и в Тамбовской области, которой сейчас в ранге и.о. руководит Максим Егоров. Над имиджем ушедшего в отставку прошлой осенью губернатора Александра Никитина в своё время изрядно поработали специалисты по чёрному пиару. Прежде всего в вину Никитину ставили приход к руководству столицей региона ранее судимого Максима Косенкова. Сюжет с Косенковым довольно запутанный. В 2005–2008 годах он уже занимал пост мэра, но затем лишился должности в связи с тем, что был осуждён на девять лет за похищение человека и злоупотребления полномочиями. Однако в 2014-м экс-градоначальник вышел по УДО. А в 2020-м партия «Родина», видным функционером которой в Тамбове был Косенков, получила большинство в городском парламенте. Тогда же судимый политик обрёл должность и.о. мэра города при явной поддержке губернатора Никитина. Собственно, одного этого сюжета могло быть достаточно для отставки губернатора. Ведь провал «Единой России» на муниципальных выборах столицы региона – явный знак того, что местная власть недорабатывает. Однако далее история сделала неожиданный поворот.

Ещё при губернаторе Никитине Косенков добился досрочного снятия судимости и с помощью клана своих однопартийцев из «Родины» взял ситуацию в городе под полный контроль. А уже в этом году, при Максиме Егорове, Максим Косенков стал законным мэром города. И вот теперь политологи говорят, что губернатору-варягу придётся либо воевать со сплочённым местным кланом, либо смириться с фактической властью Косенкова.

Хотя есть основания полагать, что новый глава прислан в регион как раз для того, чтобы выбить землю из-под ног у местных кланов. Но здесь надо учесть, что основаны они на байке с криминальным флёром. Дело в том, что во времена первого пришествия Максима Косенкова во власть самым влиятельным человеком в регионе многие считали Андрея Попова, который пользовался огромным авторитетом в определённых кругах. Говорят, большие деньги Попов заработал, контролируя рынки. Затем он перебрался на берега Средиземного моря, но оставил в регионе под присмотром верных людей целую бизнес-империю, связанную со строительством. А Максим Егоров хорошо знает специфику строительного и коммунального бизнеса, он работал в федеральном министерстве ЖКХ и был даже главным государственным жилищным инспектором РФ. Пока Егоров, предположительно, готовится к схватке за контроль над денежными потоками строительной отрасли Тамбова, за дело уже взялись силовики. На днях в Тамбове были задержаны и срочно этапированы в Москву подрядчики строительства шести котельных в Тамбовской области стоимостью 500 млн рублей (300 млн на этот проект давал федеральный Фонд развития ЖКХ). У силовиков есть вопросы по поводу судьбы 100 млн государственных денег. Судя по всему, в самое ближайшее время могут последовать задержания, которые помогут укрепить позиции Максима Егорова и обеспечить ему победу на выборах.

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”