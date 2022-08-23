 

Китай закупает всё больше энергоресурсов из России, несмотря на украинский конфликт

23.08.2022, 20:18, Разное
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После начала конфликта на Украине Китай стал импортировать ещё больше российских энергоносителей и по-прежнему сильно зависит от этих поставок, пишет La Libre. Так, с 24 февраля он закупил в РФ сырой нефти, газа и угля на общую сумму в $35 млрд, а в одном только июле потратил на это $7 млрд.


AP

С начала спецоперации на Украине Китай закупил больше ископаемого топлива в России, чем за год до этого, пишет La Libre. Таким образом, Пекин продолжает значительно зависеть от российских энергоносителей.

С начала конфликта Китай приобрёл у РФ сырой нефти, газа и угля на общую сумму в $35 млрд, рассказывает издание. В прошлом году эта сумма уже составляла около $20 млрд. Только в июле этого года на российские энергоносители Пекин потратил свыше $7 млрд, тогда как в прошлом году за этот месяц эти расходы составили чуть меньше $5 млрд. Кроме того, в июле по сравнению с 2021 годом вырос импорт сырой нефти и сжиженного природного газа: так, на долю энергетического сектора пришлось 70% всего импорта из РФ в июле.

В результате РФ стала основным поставщиком энергоресурсов в Китае, потеснив с этого места Индонезию. Ранее эта страна Юго-Восточной Азии повысила цены, что не понравилось покупателям. Со своей стороны РФ иногда продаёт топливо Пекину со скидкой.

Как отмечает La Libra в заключение, в июле Китай такеже закупил рекордные объёмы угля — более 7 миллионов тонн, что на 14% больше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. При этом за месяц объём закупок каменноугольного кокса для металлургической промышленности вырос на 63%.


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