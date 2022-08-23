Мнение: Три столпа Западного мира, «не смотри наверх» и измельчание западных политиков

1. Запад столкнулся с небывалым кризисом: те основания, на которых десятилетиями держалось экономическое благополучие западных стран, потрясены и рушатся прямо на глазах. Кримсональтер пишет (ссылка):



Самое смешное в российском культе <…> “Западного Высокого Уровня Жизни” – это железная уверенность в том, что успехи коллективного Запада строятся на трёх китах:

A) Демократические ценности (aka “честные выборы”, “сменяемость власти”… ).

B) Верховенство права (aka “американский суд – самый неподкупный суд в мире”).

C) Права меньшинств (aka “Исследования показали, что чем больше ЛГБТ в совете директоров компании, тем выше её капитализация”).

Вы, дорогие читатели, 100% видели такие оценки. А если вы ещё по какой-то причине не исключили из вашего круга общения либерал-сектантов, то может, вы с этими тезисами даже спорили.

Смешно в этом не столько то, что всё ошибочно, а то насколько сильно реальный взгляд некоторых авторов успехов коллективного Запада в деле поддержания высокого уровня жизни отличается от взгляда российских “папуасов карго-культистов”.

Позвольте цитату от одного из ведущих специалистов Минфина США, ФРС, МВФ и Всемирного банка, а также одного из авторов (и исполнителей) спасения экономики США в 2008-2009 годах, а нынe одного из главных экспертов Credit Suisse, Золтана Пожара (Zoltan Pozsar):

«Таким образом, с небольшим преувеличением, [прим. Кримсон: Западный] мир с низкой инфляцией стоял на трёх столпах:

А) во-первых, дешёвая рабочая сила иммигрантов удерживает заработную плату в сфере услуг в США на прежнем уровне.

Б) во-вторых, дешёвые товары из Китая, повышающие уровень жизни на фоне стагнации заработной платы.

В) в-третьих, дешёвый российский газ, питающий промышленность Германии и ЕС в целом.

[…] Если посмотреть на особые отношения между Китаем и Россией в этом контексте, вы можете увидеть в этих отношениях “альянс ресурсов”, который поставляет Западу то, что ему нужно для обеспечения социальной стабильности, для тех, кто находится внизу экономической пирамиды.

Воспринимайте Россию как “Глобальный системно-значимый банк природных ресурсов”, а Китай воспринимайте как “Глобальный системно-значимый банк трудовых ресурсов [фабрик и заводов]”, которые являются крупнейшими мировыми производителями сырья и потребительских товаров, соответственно. [Они являются] поставщиками двух базовых факторов, поддерживающих эпоху низкой инфляции на мировом уровне, которую мы описывали выше [прим. Кримсон: выше в аналитической заметке Пожар описывал “золотой век” всеобщего благоденствия и низкой инфляции коллективного Запада].

**Из этого следует, что Россия и Китай были главными “гарантами макроэкономического мира [макроэкономической стабильности]”, поставляя все дешёвые вещи, которые были источником дефляционных страхов на Западе. [А эти дефляционные факторы] в свою очередь давали центральным банкам Запада возможность годами заниматься печатаньем денег (QE).**» //цитата по “Credit Suisse Economics: War and Interest Rates” от 1 августа 2022.

2. Блогер vdesyatke2 пишет (ссылка):



В этом плане гениальным и пророческим стал фильм “Не смотри наверх”.

Что-то вроде “дилеммы заключённого”.

На Западе политики за много лет зачистили поле от всех, кто был бы против:

– политики бесконтрольной печати денег

– идеи бесконечного процветания (особенно в сравнении с незападными странами) западного мира

– идеи превосходства западной расы над всеми прочими, интеллектуального и морального

– идеи моральной оправданности любых захватнических действий по отношению к другим странам

И теперь они сами стали заложниками этого курса. На них летит астероид, который норовит уничтожить западное процветание, но чтоб его остановить, нужно признать, что идеи, перечисленные выше, были “эээ не совсем верны, нужно немножко подкорректировать курс, процентов на 98, пройти лечебное голодание, признать, что остальные нации тоже хорошие и тоже имеют право хорошо жить, и (шёпотом) может быть даже лучше западных стран”.

А любого, кто признает ошибочность курса, мгновенно сожрут остальные политики и выкинут из лодки.

И получается перед любым политиком (а точнее перед любой политической группировкой, перед любым политическим кланом, потому что политики не действуют в одиночку) лежат две таблетки, красная и синяя:

– признать ошибочность курса и вылететь из большой политики, потеряв всю власть и влияние, фактически уничтожить свою группировку (клан). А оставшиеся у власти группировки поведут западный мир дальше к крушению

– остаться в рамках старого курса, и продолжать вести Запад к катастрофе, но зато самому оставаться у власти

3. Блогер Dmitry Lavrenov пишет (ссылка):

Вся эта ситуация показывает всю нелепость многопартийной власти и всей этой конкуренции в политической жизни.

Она отлично работает в периоды роста и благоденствия, когда нет никаких проблем. Но в периоды кризиса всё происходит именно так, как описал кто-то в комментарии выше — любое непопулярное решение, и из политики тебя уберут. Скорее всего вместе со всем твоим кланом. Возможно даже не только из политики, а и из жизни на свободе. Для надёжности.

Но без таких сложных решений выбраться из кризиса получится только очень большой ценой.

А люди все думают в первую очередь о себе, о своём благополучии, о своём месте, о своих перспективах. В большой политике это выражено особенно ярко. И в условиях конкуренции любой политик приоритетом поставит именно своё положение, а не некие экономические показатели, некое общее благосостояние всей страны в целом. Отсюда и современное скатывание запада в сторону обрыва.

Нет сейчас на западе людей с неким абсолютным и непререкаемым авторитетом и столь же сильной властью одновременно. Нет людей уровня де Голля, Бисмарка, Рейгана и прочих. Одни сплошные не к ночи помянутые фон дер Ляйнены с Байденами и Шольцами.

А у нас такой человек есть.

Роль личности в истории сложно переоценить. У кого есть личность, тот и сильнее.