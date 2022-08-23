Ученые назвали лучшее время для женских тренировок

Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, какое время тренировок считается самым подходящим для женщин. Подробнее можно узнать в журнале Frontiers in Physiology.

Оказалось, что верхние и нижние группы мышц женщинам необходимо тренировать в разное время суток. После выполнения программы физических нагрузок RISE 56 добровольцами от 25 до 55, выяснились интересные факты. Тренировка утром положительно влияет на сжигание жира на животе, а занятия вечером снижают ночной аппетит и лучше сказываются на росте верхних групп мышц.

Мужчинам же стоит заниматься вечером, так как это снижает уровень холестерина, избавляет от усталости и увеличивает скорость сжигания жира.