Ученые назвали лучшее время для женских тренировок

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23.08.2022, 20:00, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, какое время тренировок считается самым подходящим для женщин. Подробнее можно узнать в журнале Frontiers in Physiology.

Оказалось, что верхние и нижние группы мышц женщинам необходимо тренировать в разное время суток. После выполнения программы физических нагрузок RISE 56 добровольцами от 25 до 55, выяснились интересные факты. Тренировка утром положительно влияет на сжигание жира на животе, а занятия вечером снижают ночной аппетит и лучше сказываются на росте верхних групп мышц.

Мужчинам же стоит заниматься вечером, так как это снижает уровень холестерина, избавляет от усталости и увеличивает скорость сжигания жира.


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