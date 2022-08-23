Физики научились направлять молнии лазером

Ученые сообщили, что научились контролировать и направлять молнии. В результате нового исследования эксперты создали лазерную установку, которая поможет избежать попадания разрядов в людей и объекты инфраструктуры.

В процессе исследования было проведено несколько экспериментов. Ученые подсвечивали небо над башней Сентис в Швейцарии, которая находится в горах. За два месяца молния попала в строение 16 раз и четыре раза ее удалось направить в сторону с помощью лазерной установки.

Ежесекундно в атмосфере Земли образуется от 40 до 120 молний. Часть из них представляет серьезную опасность, так как формирование разряда происходит между тучами и поверхностью планеты. Каждый год от молний погибает около четырех тысяч человек, а ущерб экономике в результате уничтожения объектов инфраструктуры и окружающей среды исчисляется миллиардами долларов.