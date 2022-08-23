Пропагандиста Дарью Дугину захоронили на кладбище в Подмосковье

Дочь философа Александра Дугина похоронили на одном из кладбищ Подмосковья. Как отмечает RT, церемония погребения прошла в закрытом режиме.

Днем 23 августа с политологом и журналисткой простились телецентре “Останкино”. Как сообщает “Царьград”, на церемонии и отец Дарьи Дугиной, ему передали орден Мужества, которым девушка была посмертно награждена. Указ о награждении подписал президент.

Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Одинцовском городском округе Московской области. ФСБ РФ заявила, что убийство было заказным, за ним стояли украинские спецслужбы. Как отмечает URA.RU, исполнителем ФСБ назвала Наталью Вовк, гражданку Украины.