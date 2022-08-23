 

В Конькове и Проспекте Вернадского состоялось открытие обновленных центров госуслуг

23.08.2022, 19:55, Разное
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В Москве центры госуслуг “Мои документы” становятся более удобными. В таких офисах можно не только оформить какой-либо документ, но и проверить свое здоровье, выпить кофе. Также в помещениях есть игровые уголки, где дети смогут занять себя, пока взрослые решают важные дела.

Устаревшие центры либо ремонтируют, либо они получают новые, более просторные помещения. С начала 2022 года в новые места переехали офисы районов Отрадное и Марьино, а центры Свиблова и Южного Медведкова были капитально отремонтированы. Недавно стали удобнее для москвичей еще два центра госуслуг.

В здание торгового центра “Беляево” переехал офис района Коньково. Теперь он находится в пешей доступности от станций метро “Коньково” и “Беляево”. Офис района Проспект Вернадского отремонтировали и теперь он снова принимает посетителей.

“Для удобства посетителей с детьми в офисах есть комната матери и ребенка, а также детский уголок. Здесь появился кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафетерий”, – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, до конца этого года в столице откроется еще шесть отремонтированных центров государственных услуг.

Кстати, центр госуслуг в Конькове (улица Миклухо-Маклая, 18к2) стал просторнее. Его площадь увеличилась в полтора раза. Также стало больше окон (теперь их 61) и компьютеров для оформления госуслуг онлайн (шесть).

В центре госуслуг района Проспект Вернадского (улица Удальцова, 14ст1) тоже стало удобнее и комфортнее. Теперь там целых 10 компьютеров для оформления государственных услуг онлайн (раньше было четыре) и 47 окон приема.

Основной вход в офис стал шире. Здесь для людей с инвалидностью появилась специальная уборная с кнопкой вызова сотрудника. Незрячие и слабовидящие посетители смогут передвигаться по офису с помощью тактильных индикаторов и мнемосхем.

Районные центры государственных услуг “Мои документы” работают каждый день с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.


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