 

Мнение: Это – терроризм?

23.08.2022, 19:35, Разное
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Продолжаю, несмотря ни на что, верить в версию “второй Бабченко”. Но в таком случае настаиваю на максимально быстром воскрешении!! Чтобы забыть это все, как кошмарный сон. Иначе – идиоты просто не понимают, какого джинна они пытаются разбудить этим своим – пусть просто намеком! – на “терроризм”.

Скажем, тут мне человек десять уже написали комменты, что я, типа, не разбираюсь в современных технологиях, что магнитную мину с дистанционным взрывателем сварганить – раз плюнуть, да и 400 грамм тротила найти тоже – нет проблем. Ну-ну. Тогда еще раз вернемся к собственно “месту встречи”: коварная диверсантка, значит, пошла на парковку и там якобы приладила мину к днищу машины Дугиной. А в это время на поляне собравшиеся перед сценой – довольно солидная толпа – пели вместе с артистами “Темную ночь”. В ролике можно это мельком увидеть.

Вопрос: а если бы НЕКТО, кто прилаживал бомбу под сиденье водителя, плюнул на это дело, а просто пошел бы – да и метнул бы взрывное устройство в самый центр подпевающей толпы? Почему-то мне кажется, что резонанс от такого был бы не в разы, а на порядок мощнее, чем гибель даже обоих Дугиных – отца и дочери вместе.

Все заигрались. Надо с этим всем срочно заканчивать.

Источник: Размышления вольного социолога


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