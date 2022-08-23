МИД ДНР призвал Китай окончательно решить вопрос с «квазигосударственным образованием» на Тайване

МИД ДНР заявил о поддержке территориальной целостности Китая и обвинил Тайвань в регулярных провокациях.

По мнению дипломатов, остров якобы является «законной частью Китая» и Пекину следует «восстановить конституционный порядок имеющимися и целесообразными средствами».

К заявлению ДНР об осуждении китайского сепаратизма присоединились ЛНР, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и Сомалиленд.

– Мы решительно осуждаем любые попытки отделить законную территорию Тайваня от КНР и призываем власти Китая окончательно решить вопрос с квазигосударственным образованием, захватившим остров и не имеющим никакой легитимности, – говорится в пресс-релизе. – Фактически это американская марионеточная республика, прикрытие для оккупации американцами китайской территории. Мы поддержим любые меры по восстановлению порядка на острове.

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