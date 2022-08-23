Скандалы: Атаки на ЗАЭС

Подковёрные интриги и стратегические цели

Продолжающиеся уже месяц обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) не только вывели на первое место проблемы ядерной безопасности, но и породили кучу вопросов и недоумений. Некоторые эксперты полагают, что руководство Украины включило политику ядерного шантажа, потому что не в силах организовать обещанное контрнаступление, или занимается возгонкой радиационной истерии, чтобы сорвать референдумы на освобождённых Россией территориях. Если это так, нельзя не признать, что масштаб создаваемых угроз несопоставим с преследуемыми целями. Да и поверить в то, что решение устроить новый Чернобыль было принято в Киеве, достаточно сложно: политическая и военная несамостоятельность украинского руководства очевидна всем.

Это означает, что все вопросы нужно задавать западным кураторам Владимира Зеленского, которые не могут не понимать, что радиоактивные выбросы накроют не только Украину, Россию и Белоруссию (их англосаксам не жалко), но и другие страны – от Турции до Прибалтики, – которые являются союзниками Соединённых Штатов и Великобритании по блоку НАТО.

Сгорел сарай – гори и хата

Лежащий на поверхности ответ – «да, никого особо не жалко, потому что мировой катастрофы из-за аварии на Запорожской АЭС не произойдёт» – прямо следует из обнародованной в 2019 году доктрины США об ограниченном применении ядерного оружия в обычных войнах. Такая постановка вопроса раздвинула границы допустимого и нивелировала угрозы, которые, как показали аварии в Чернобыле и Фукусиме, не являются фатальными для всего человечества, а пострадавших от них людей англосаксам не жалко. При этом для раскачивания ситуации вокруг ЗАЭС им не нужно проявлять особой активности: с этим Украина прекрасно справляется сама, если вовремя подвозить снаряды и ракеты.

В эту схему прекрасно вписываются и атаки Киева на Курскую АЭС, которые привели к разрыву питающих ее ЛЭП, и предложение Штатов возобновить переговоры по контролю над вооружениями, озвученное через несколько дней после первых обстрелов Запорожской АЭС, и даже попытки Вашингтона реанимировать иранскую ядерную сделку. Американское руководство акцентирует внимание на стратегических ядерных вооружениях (потому что боится полномасштабной ядерной войны) и контроле над развитием соответствующих технологий в недружественных странах, что в нынешних условиях позволит получить дополнительный бонус в виде иранских углеводородов, то есть усилить эффект от антироссийских санкций.

Что касается угрозы взрывов на АЭС и радиоактивных выбросов, это США как бы не касается.

Если Вооружённым силам Украины удастся спровоцировать ядерную катастрофу, Москва получит свою порцию ада без прямого участия Вашингтона.

А в дополнение ответственность за случившееся можно будет повесить на Россию (этот вариант уже обкатывается частью американских и европейских политиков), и нанесение по ней ответного удара полностью соответствует американской доктрине о допустимости ограниченного использования ядерного оружия в случае угрозы интересам Штатов и их союзников. Здесь как раз очень пригодятся пострадавшие от радиации европейские страны.

Другой вариант, также озвученный в Вашингтоне, подразумевает создание вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны. Москва вряд ли согласится на это из-за нежелательных последствий в виде ввода в регион миротворцев ООН с последующей заменой их на миротворческие силы НАТО. Нечто подобное было проделано в 1999 году применительно к Косову в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 1224.

Этот подход по принципу «чем хуже, тем лучше» отчасти объясняет позицию генсека ООН Антониу Гутерриша, который после встречи во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским крайне невнятно прокомментировал взрывоопасную ситуацию вокруг Запорожской АЭС: «Должен возобладать здравый смысл», «ООН может оказать поддержку».

Оба эти сценария – нанесение тактического ядерного удара по России или размещение в Запорожской области миротворцев НАТО и создание там аналога Кэмп-Бондстил (американская база в Косове) – полностью соответствуют стилистике внешней политики Вашингтона. Но некоторые российские эксперты считают, что причины обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС нужно искать в специфике управления ядерной энергетикой Украины после государственного переворота 2014 года.

Все стрелки указывают на Westinghouse

Запорожская АЭС была построена в начале 1980-х годов по советскому проекту атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Вода в нём используется в качестве теплоносителя, замедлителя и отражателя нейтронов, а ядерным топливом являются тепловыделяющие сборки (ТВС) – комплекты тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), состоящих из сердечника и герметичной оболочки.

После распада СССР Россия продолжала поставлять топливо для украинских АЭС, осуществлять гарантийное обслуживание, а также упаковывать и вывозить ядерные отходы. В 2014 году всё изменилось. Украинские атомщики переключились на сотрудничество с американской компанией Westinghouse, которая стала поставлять топливо для Запорожской АЭС и построила хранилище для ядерных отходов, предварительно упаковываемых в завозимые ею контейнеры.

Смена партнёра повлекла за собой серию проблем. Стержни энергоблоков, поставляемые Westinghouse, производились в Швеции из сплава, который не соответствовал требованиям проекта (это было российское ноу-хау). Из-за этого на АЭС было несколько аварий, связанных с ТВЭЛ. Американские контейнеры для упаковки отходов оказались менее прочными, чем российские, и их герметичность может быть разрушена при попадании ракет в хранилище.

Еще хуже обстоят дела с гарантийным обслуживанием. Специалисты, работающие на ЗАЭС, рассказывают, что установленные внутри ядерных реакторов ТВС подвергаются коррозии и не выдерживают температурного режима внутри реактора. Но поставляющая их компания Westinghouse не принимает рекламации и отказывается от гарантийного обслуживания, объясняя все проблемы нерадивостью украинского персонала, который «неправильно установил ТВС». То есть российские ТВС сотрудники станции устанавливали правильно, а потом вдруг разучились.

Ещё одна проблема – истечение сроков годности пяти из шести реакторов ЗАЭС. По регламенту в этом случае реактор нужно остановить и пригласить разработчиков (российских ядерщиков) для замены или капитального ремонта. Это не было сделано ни в 2015 году, когда закончился срок годности первых двух реакторов, ни в последующие годы. Профильное министерство знало об этих проблемах (в интернете есть копии соответствующих документов), но денег на капитальный ремонт на Украине не было.

При этом инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на попытки сотрудников ЗАЭС привлечь их внимание к накопившимся нарушениям, таковых не находили.

Такое попустительство со стороны международной организации работало на интересы Westinghouse – скрывало технологические недоработки американской компании и позволяло ей продолжать зарабатывать на поставках ТВС и другого оборудования.

После того как ЗАЭС оказалась под контролем России, обнародование международными инспекторами всех этих компрометирующих подробностей может стать ещё одним ударом по и без того подмоченной эксцессом в японской Фукусиме и пробуксовкой с реализацией проектов в Китае и других странах репутации Westinghouse, которая с переменным успехом конкурирует с «Росатомом».

Заодно достанется и официальному Вашингтону, который многие годы обеспечивал американской компании зарубежные контракты. Как это работает, было в очередной раз продемонстрировано год назад, когда на волне антироссийской истерии правительство Чехии вычеркнуло «Росатом» из списка участников тендера на строительство реактора в Дукованах и победителем стала Westinghouse.

Сегодня, независимо от того, чем закончатся атаки на ЗАЭС, компании придётся ответить за всё, и некоторые эксперты уже дают 85 из 100 за её скорое банкротство.

Все дороги ведут в Лондон

Другой не менее интересный вопрос – кто является заказчиком и бенефициаром обстрелов АЭС? Ответ на него может вскрыть подоплёку опасного безумия киевской власти, готовой погрузить значительную часть Европы в ужасы радиационного заражения. Основные версии – провокация англосаксов против России и «семейная» разборка между Вашингтоном и Лондоном.

Аффилированный, как считается, с одной из башен Кремля телеграм-канал Shadow policy полагает, что речь идёт об игре Туманного Альбиона против своего главного партнёра и соперника. Что касается организационных деталей, они, как и сроки операции в зоне ЗАЭС, были согласованы во время тайной встречи Зеленского с высокопоставленным представителем британской MI6. Это совещание в полном соответствии с законами жанра прошло в ночь на 10 августа в бункере английского посольства во Львове.

Выводы Shadow policy выглядят крайне неприятными для Соединённых Штатов: «Удар по американской экономике, теряющей атомные заказы, будет существенным, если не фатальным», а «британцы ещё и вину будут вешать на американцев, которые поставили оружие ВСУ и не могут проконтролировать исполнителей». Причины игры Лондона против Вашингтона не уточняются, но определённый намёк на этот счёт сделан:

«Если принято решение на такие неконвенциональные действия, то где-то США смогли нанести британцам очень сильный удар».

Интересно, что многие эксперты, независимо от их позиции и продвигаемых версий, согласны с тем, что существенную роль в развитии сюжета вокруг Запорожской АЭС играет Великобритания, которая, взяв под физический контроль президента Зеленского, получила возможность плести интриги против США.

Все улики указывают на Вашингтон

Гораздо более изысканную версию предложили в ходе диалога на YouTube-канале «Аврора» очень хорошо информированный востоковед Каринэ Геворгян и специалист по проблемам нераспространения ядерного оружия Дмитрий Евстафьев. Речь фактически идёт о том, что Штаты как минимум покрывали нелегитимный оборот получаемых из ТВЭЛ ядерных материалов, отработанных на Запорожской АЭС (ответственность компании Westinghouse), и, возможно, из каких-то артефактов Чернобыля (ответственность правительства Украины). А скорее всего, «крышевали» работу по созданию «грязной» ядерной бомбы на Украине.

Этот сюжет проясняет смысл заявлений Зеленского о ядерном статусе Украины. При этом собеседники согласились, что предъявление фактов, доказывающих, что такие работы действительно велись, «будет тяжелейшим политическим поражением для американцев, которые очень хотят, чтобы эта история исчезла из повестки дня».

Но замять её после того, как не удалось «“замести под ковёр” историю с биолабораториями» (Россия захватила значительную часть документации), уже не получится.

Связано это с тем, что российские специалисты обнаружили на Запорожской АЭС некие вещественные доказательства. Или, как выразился представитель местной военно-гражданской администрации, «мы там обнаружили то, чего там не должно быть». Аналогичным образом комментируют находки российские ядерщики: «Мы там такое обнаружили, что теперь нам нужно, чтобы международная комиссия экспертов зафиксировала, что там лежит и с какими маркировками».

Косвенным подтверждением того, что на Запорожской АЭС находится что-то «лишнее», являются требование Зеленского передать эту зону под контроль Киева и предложение Вашингтона создать вокруг станции демилитаризованную зону, охраняемую миротворцами ООН, с которыми американской стороне будет легче договориться, чем с обладающей вещественными доказательствами Россией.

По словам Евстафьева, сегодня сложилась крайне опасная ситуация и для Зеленского, и для Штатов: «Зеленский показал американцам их уязвимость – указал на место, где они отошли от своих принципов (нераспространения ядерного оружия). Нужен ли он после этого Вашингтону? Но его охраняют англичане, которые тоже ведут свою игру, в том числе и против своего главного соперника – США, у которых нет хорошего ответа на вопрос, зачем и кому было нужно, чтобы сухие отходы оставались на территории Украины».

В свою очередь, Каринэ Геворгян указала на ещё одного игрока, который пытается сделать на этой истории свой гешефт. Им является Турция, президент которой уже несколько раз заявлял, что в 2023 году его страна будет обладать ядерными технологиями. На то, что имеются в виду не некие абстрактные технологии, а ядерное оружие, указывает договор, заключённый в декабре 2021 года между Анкарой и производящим ракетные двигатели украинским «Южмашем».

Пресс-служба завода опровергла эту информацию, но, судя по тому, как сегодня принимаются решения на Украине, это ничего не значит. В целом схема, подразумевающая закупку Турцией произведённых на Украине ракет и ядерного топлива, добытого из ТВЭЛ или каким-то другим образом, выглядит вполне правдоподобно. Во всяком случае в соседнем Израиле к этим новостям отнеслись очень серьёзно.

МАГАТЭ в ситуации цугцванга

Российские специалисты утверждают, что содержимое сухих хранилищ ядерных отходов можно вывезти из опасной зоны в течение 12 часов, но Москва не делает этого, потому что хочет показать то, что обнаружили на Запорожской АЭС, инспекции МАГАТЭ. Официально зафиксировать нарушения и злоупотребления важно в стратегическом плане, но и бесконечно откладывать вывоз радиоактивных отходов в ситуации ежедневных обстрелов тоже нельзя – это создаёт угрозу для персонала станции и всего региона.

В свою очередь, США, контролирующие секретариат ООН, пытаются сорвать приезд международных инспекторов. В итоге департамент безопасности секретариата так и не смог объяснить, почему был отменён запланированный на 2 августа визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Прошедшее 11 августа экстренное заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС зафиксировало статус-кво: Москва не может заставить Киев прекратить обстрелы, Украина не может вынудить Россию передать ей зону ЗАЭС.

Особый интерес представляет позиция МАГАТЭ, глава которого Рафаэль Гросси крутится как уж на сковородке: он «не видит немедленной угрозы безопасности на Запорожской АЭС», но признаёт, что «ситуация может измениться в любой момент», и тогда всем будет плохо. То есть пока украинские снаряды или ракеты не попали по хранилищу отходов, можно жить спокойно, а когда попадут, делать что-либо будет поздно.

С тех пор прошло две недели, а воз и ныне там. Киев продолжает обстреливать зону АЭС, создавая угрозу для инспекторов, и настаивает на их проезде по территории Украины, то есть через линию фронта, где ВСУ смогут их обстрелять и свалить вину на Россию. При этом Москва предлагает сотрудникам МАГАТЭ безопасный маршрут по своей территории. Иными словами, Россия ждёт международных инспекторов, Штаты делают всё, чтобы отсрочить их приезд, а Киев пытается уничтожить найденные Москвой улики.

Когда и чем кончатся эти бодания, не берётся прогнозировать никто. Возможных сценариев всего три: ядерная катастрофа – плохо для всего региона; обнародование подтверждённых МАГАТЭ доказательств создания на Украине «грязной» ядерной бомбы – позор для Украины и США; какой-то компромисс – очередное отступление России. Вариантов, которые могли бы удовлетворить всех, пока не видно. Решение зависит от руководства МАГАТЭ, которое привыкло плясать под дудку Вашингтона.

Вера Зелендинова

Оригинал материала: “Октагон”