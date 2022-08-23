 

Мнение: Таков путь

23.08.2022, 19:05, Разное
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Я как-то пропустил, но теперь у нас есть какая-то Национальная республиканская армия. О ее существовании объявил Илья Пономарев — мальчик из «золотой молодежи» с важными системными родителями, но при этом он лично оппозиционер и враг режима, живущий сейчас где-то в эмиграции. Эта самая армия и взяла на себя убийство Дугиной.

Других свидетельств существования этой структуры нет. Даже дикие темные террористы — и те обладают культурой выхода на публику под каким-то флагом, в личном качестве, пусть и с замотанными (обычно) лицами, обвешанные автоматами и прочими полезными железками. Ну, и кто-то грамотный по бумажке зачитывает какой-то текст. Ну вот так принято среди приличных людей. Таков путь канон.

Национальная республиканская армия, несмотря на то, что Россия — страна всеобщей грамотности — зачитать по бумажке не осилила. Грамотных в своей среде не нашлось. Замотаться тряпками и снять себя любимых на фоне чего-нибудь духоподъемного тоже не потянули. С художественными навыками у них еще хуже, чем у Кисы с Остапом Бендером.

В итоге доверили Илье Пономареву сложить буковки в слова, слова — в предложения, но общий смысл сказанного так и остался туманным. Ждем новых заявлений этих грозных воевак.

Источник: Эль Мюрид


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