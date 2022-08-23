 

На Гавайях в древних лавовых пещерах обнаружили множество неизвестных микробов

23.08.2022, 18:39, Разное
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В лавовой пещере на Гаваях обнаружили большое скопление микробов, которые неизвестны науке и не описаны экспертами. Живут организмы без солнечного света и тепла в условиях темноты.

Давно известно, что 99% всех бактерий остаются неизвестными науке, но исследования подобных уникальных экосистем и сообществ позволяет узнать о них много нового. Пока не ясно, безопасны ли обнаруженные микробы, так как они могут оказаться токсичными для организма человека.

Характеризуется сообщество общими цианобактериальными матами. Таких экосистем, сформированных в кратерах вулканов, расщелинах и пещерах, по всему миру множество. Все они уникальные в своем роде.


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