 

Мыслила стратегическими масштабами: писатель Суконкин о Дарье Дугиной

23.08.2022, 18:30, Разное
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“Ее работы очень интересно читать. Чувствуется, что она досконально знает предмет и понимает, что именно, какую мысль следует донести до общества. В таком возрасте она мыслила стратегическими масштабами и умела передать читателю мнение, объяснить и разжевать информацию. Конечно, это большая потеря”, – заявил он.

Алексей Суконкин считает, что погибшая, скорее всего понимала, что ей может угрожать определенная опасность. Но люди подобного склада, убежден он, полностью погружены в работу и не думают о сторонних вещах.

“Я считаю, что когда человек увлеченный, то его самого и его идеи остановить невозможно. Думаю, если человек философ, то он должен быть фаталистом и верить в предначертанность судьбы. Поэтому она сделала все, что могла и пока могла.

Соболезнования ее семье и всему прогрессивному человечеству, кто ее читал”, – заявил Суконкин.

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль. В нем была журналист, политолог и философ Дарья Дугина. Девушка погибла на месте. Как отмечают правоохранительные органы, убийство было заказным. В настоящий момент Следственный комитет РФ ведет расследование.

Церемония прощания с погибшей прошла сегодня в телецентре “Останкино”. На панихиду пришли родные и близкие Дугиной, а также были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, писатель и политик Захар Прилепин, а также гендиректор медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрий Киселев.

Накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.


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