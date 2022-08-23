На станции БКЛ метро “Нагатинский Затон” завершается монтаж панно с 11 рыбами и одним головастиком

Скоро завершится строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), самого большого метрокольца в мире. 22 станции уже открыты, осталось запустить еще девять. БКЛ разгрузит действующие линии подземки. Пассажиры будут добираться до нужных объектов значительно быстрее.

Среди строящихся станций есть те, которые без сомнения станут новыми столичными достопримечательностями. Например, готовится к открытию “Нагатинский Затон”. Станция расположена возле “Москвы-реки”, поэтому было решено украсить стены мозаикой с обитателями рек московского региона.

Главный художественный элемент в оформлении станции – 12 панно с изображениями рыб, восемь из которых уже смонтированы: “Карась”, “Бычок”, “Ротан”, “Голавль”, “Щука”, “Уклейка”, “Налим”, “Окунь”. Недавно начался монтаж последних четырех панно: “Судак”, “Лещ”, “Плотва” и “Головастик”.

Изображения рыб выполнены из натурального камня и смальты. Мелкие детали мозаики были собраны еще в мастерской и потом – доставлены на “Нагатинский Затон”. На станции специально для панно выпиливают мрамор на стене и затем собирают мозаику. Эту работу можно назвать ювелирной.

В настоящий момент строительством станции занимаются порядка 750 человек. Рабочие заняты не только сборкой мозаики, но и отделкой, а также монтированием инженерных систем. А еще специалисты приводят в порядок прилегающую к “Нагатинскому Затону” территорию.

Эта станция является частью восточного участка Большой кольцевой линии (“Нижегородская” – “Каширская”) протяженностью 11 километров. В состав участка также входят станции “Текстильщики”, “Печатники”, “Кленовый бульвар”. Этот промежуток БКЛ положительно скажется на транспортной доступности сразу нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщалось о том, что на станции БКЛ “Печатники” началась обкатка эскалаторов и идет подготовка лифтов к испытаниям. В пассажирской зоне приступили к монтажу фасадных панелей и укладке гранита на полу. Для этого используют материалы российского производства. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.