Скандалы: Администратор, продавец, сотрудник автосервиса

Что известно о семье с Украины, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Чуть более суток понадобилось оперативникам ФСБ РФ, чтобы установить обстоятельства убийства Дарьи Дугиной, вычислить преступников и их передвижение. Задержать исполнителей не удалось. — Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, — заявили в ведомстве.

Как отметили в ФСБ, Вовк (Шабан) является служащей украинского националистического полка «Азов»*. По оперативным данным, вместе со своей 12-летней дочерью С. она въехала в Россию 23 июля на сером автомобиле Mini Cooper с номером Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR. Границу она могла пересечь по поддельному паспорту на другое имя.

Сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья, «чтобы собирать информацию о её образе жизни». Во время пребывания в Москве женщина повесила на автомобиль казахский регистрационный номер 172AJD02 и так передвигалась по столице.

По оперативным данным, 20 августа Вовк отправилась на фестиваль «Традиция», где выступал Александр Дугин и где находилась его дочь. На следующий день — 21 августа 2022 года — Вовк с дочерью через Псковскую область выехала в Эстонию. По данным контрразведчиков, в этот момент Mini Cooper уже имел украинский номер AH7771IP.

Лайф выяснил, что автомобиль 2018 года выпуска был зарегистрирован на имя Натальи Вовк в 2021 году в Кальмиусском районе Мариуполя. Интересно, что при покупке женщина не поскупилась на красивый номер — AH7771IP — с тремя семёрками, заплатив за него 12 тыс. гривен (около 20 тыс. рублей).

Как оказалось, этот автомобиль после аварии в Гонолулу (США, штат Гавайи) привезли на Украину, где его после ремонта и приобрела Вовк. А совсем недавно на одном украинском автосайте автомобиль («не бит, не крашен») вновь появился в продаже.

Продавец обозначил себя как Данил Шабан. Такой человек действительно существует, сегодня ему 22 года, у него несколько страниц в соцсетях, на одной из которых (самой ранней) в числе родственников указана сестра — Соня Шабан.

Кстати, Лайф нашёл его имя и указанный в объявлении телефон в базах украинских мошенников. Вот только номер мобильника, по данным МВД Украины, зарегистрирован на его отца — Шабана Михаила Викторовича.

Мужчина 1977 года рождения, родом из Донецкой области, до последнего времени проживал в Мариуполе и работал на отвоёванном у украинских националистов в жестоких боях Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В 2016 году Михаил Шабан вступил в Организацию арендаторов комбината, которую основал акционер и управленец ММК имени Ильича, депутат Верховной рады миллиардер Владимир Бойко.

По данным Лайфа, Шабан является теперь уже бывшим супругом Натальи Вовк и отцом её дочери Софии. Прежнее имя Вовк — Шабан Наталья Павловна. 24 июля 2020 года она получила удостоверение НГ № 057529 служащей Национальной гвардии Украины, в сентябре того же года супруги развелись и женщина вернула девичью фамилию.

Таким образом, продажей машины, на которой передвигалась Вовк в ходе операции по убийству Дарьи Дугиной, занимался её сын. Известно, что в своё время парень входил в местную сборную по водному поло, в последнее время проживал в Киеве, а с началом СВО вступил в полк «Азов».

Наталья Шабан-Вовк — уроженка Мариуполя, в течение долгого времени её регистрация оставалась неизменной: Мариуполь, Ильичёвский район, улица Блажевича, д. 24б — частный сектор города. Весной этого года там шли тяжёлые бои, район сильно пострадал. Уцелел ли дом террористки, неизвестно.

До вербовки в Нацгвардию женщина часто меняла работу: торговала одеждой в частном предприятии «Пеликан», потом работала в Мариупольском филиале Первого международного украинского банка, где получала очень хорошую по местным меркам зарплату — более 16 тыс. гривен. На тот момент это около 50 тыс. российских рублей.

Кроме того, работала у своего отца-бизнесмена в автосервисе «Автосервисинвест». Помимо сервиса Павел Вовк занимался ресторанным бизнесом и компьютерными технологиями.

Последнее, предвоенное, место работы она получила, ещё будучи замужем и, видимо, не без помощи супруга Михаила. Наталья Вовк устроилась администратором в футбольный клуб «Ильичёвец», который содержал уже упомянутый миллиардер Бойко.

Удивительно, но, судя по оказавшимся в Сети документам, время её работы в «Ильичёвце» и службы в Нацгвардии как минимум частично совпадает. Можно предположить, что какое-то время она совмещала эти две занятости или, будучи на службе, просто числилась в ФК.

* Полк «Азов» по решению Верховного суда признан в России террористической организацией.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”