 

Три вида тираннозавров, включая T. regina, снова объединили в один

23.08.2022, 17:15, Разное
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Три вида тираннозавров снова объединили в один в результате нового исследования. Предложения изменить классификацию древних рептилий не раз ставили под сомнение и обсуждали.

Недавно доказательства того, что разделенные виды тираннозавров являются сородичами, представили сотрудники Карфагенского колледжа и ученые из Американского музея естествознания. Они проанализировали особенности 112 современных и 4 вымерших рептилий.

Предыдущая теория основывалась на том, что ископаемые останки динозавров слишком разные, отличались кости и комплекция скелета. Новые данные показывают, что и современные ящеры могут существенно отличаться друг от друга, хотя и являются представителями одного вида. На особенности строения тираннозавров могли влиять среда обитания, климат и половая принадлежность.


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