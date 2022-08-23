 

Володин посетил ДНР

23.08.2022, 17:09, Разное
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Володин призвал сформировать единое правовое пространство в образовании, здравоохранении и других сферах. Спикер отметил, что в Донбассе на постоянной основе работают более 70 депутатов Госдумы от всех фракций, за ними закреплены районы и города.

“Важно выстраивать работу с избирателями и соотечественниками, проживающими на территории Донецкой Народной Республики, проводить с ними встречи, решая проблемы, которые их волнуют. Они голосовали на выборах в Государственную Думу, поэтому для нас это особая ответственность”, – сказал председатель ГД.

В июле спикер вместе с депутатами посетил Луганскую республику и встретился с членами Народного совета ЛНР. Володин призвал переходить к новым форматам сотрудничества и выстраивать межпарламентский диалог.

Ранее председатель фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимир Васильев посетил город Бердянск Запорожской области. Обсуждалась интеграция в правовое пространство России и восстановление объектов инфраструктуры.


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