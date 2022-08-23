Перехода пожаров из Рязанской области на Московскую не ожидают

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что угрозы перехода огня от лесных пожаров в Рязанской области на территорию Подмосковья нет. Об этом сообщает “Радио 1”.

По его словам, ситуация непростая, но, к счастью, возгорания расположены довольно далеко от границ Московской области. В Москве и области ощущается только задымленность, пишут “Вести Подмосковья”.

В составе группировки от комитета, которая работает на пожарах в Рязанской области, 42 человека и 12 единиц техники. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.