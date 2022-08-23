Скандалы: Чёрная неблагодарность

Казахстан при посредничестве США и Азербайджана начинает продажу сырой нефти в обход России

Не удалось американцам прогнуть ОПЕК+ касательно наращивания объёмов добычи нефти, но в любой цепочке всегда найдётся слабое звено – Казахстан вознамерился подыграть американцам, натянув при этом нос России (а заодно и арабам). В доле – Турция и Азербайджан. Несомненно, январская спецоперация по удержанию у власти Касым-Жомарта Токаева стоила того, чтобы её проводить! Отплатил Токаев сполна, и это только начало. Заявленные 30 тыс. баррелей в сутки погоды не сделают. Но ещё 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в следующем году другим азербайджанским трубопроводом в грузинский черноморский порт Супса.

В сочетании с поставками через Баку – Тбилиси – Джейхан объём превысит 100 тыс. баррелей в сутки. Цена нефти на мировых рынках соответственно упадёт. А Россия останется на бобах, ведь нефть по азербайджанской трубе потечёт в обход российской территории. Соответственно не будет никакой обезличенной «нефтяной смеси», а антироссийские санкции станут ощутимее. Ожидается, что все бумаги будут окончательно оформлены и подписаны в конце августа.

Не сказать, чтобы в ОПЕК казахстанский демарш вызвал обеспокоенность – экспорт нефти из Казахстана составляет чуть более 1% от мировых поставок (это примерно 1,4 млн баррелей в сутки). Больнее всех будет именно России – в течение предыдущих 20 лет казахстанская нефть поставлялась в российский черноморский порт Новороссийск, а уже оттуда нефть текла на мировой рынок. И самое время сейчас ей бы течь в «смеси» с российской, уводя наше чёрное золото из-под санкций. Но в июле российский суд пригрозил закрыть Каспийский трубопроводный консорциум, доли которого имелись как у Москвы, так и у Нур-Султана, что и побудило правительство Казахстана (а также крупных зарубежных нефтедобытчиков) заключить контракты с другими транзитными структурами – «в качестве меры предосторожности». В подоплёке – недавно возникшее недопонимание между Россией и Казахстаном.

Заявленные 30 тыс. баррелей в сутки погоды не сделают. Но ещё 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в следующем году другим азербайджанским трубопроводом в грузинский черноморский порт Супса

В пятницу в Сочи состоялась встреча президентов Путина и Токаева. На полях отмечалось, что никаких взаимных претензий стороны не предъявляют, рукопожатия крепкие, а отношения, как всегда, сугубо партнёрские. Но в подоплёке явно сквозило взаимное недоверие – едва ли решение Нур-Султана будет способствовать укреплению наших отношений. Есть мнение – его накануне встречи в Сочи высказал политолог Ростислав Ищенко, – что для сохранения структур ЕврАзЭС и ОДКБ и их интеграционного потенциала российско-казахстанский скандал стоило бы «загнать под лавку» и не обращать на него никакого внимания. Однако едва ли это возможно в свете продемонстрированного Нур-Султаном двурушничества. К тому же Ищенко полагает, что Россия и Казахстан на самом деле исполняют партию в четыре руки, а наблюдатели чего-то недопонимают. «Хорошо, сегодня мы выступим и скажем: «Как же вам не стыдно?! Вы одной рукой помогаете обходить санкции, а другой – заигрываете с американцами». Они по этой причине и заигрывают, чтобы помогать нам обходить санкции, и нужно как-то балансировать, иначе они (казахи. – Ред.) тоже попадут под удар, а они не такие прочные, как мы. Их просто сметут и сом­нут».

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Наша Версия”