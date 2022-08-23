В Рыбинске проводят лето в стиле раннего средневековья

В ближайшие выходные с 26 по 28 августа в Рыбинске в Кустовском парке пройдет первый культурно-исторический фестиваль «Славянский мир. Тени пришлого».

Организаторы при поддержке президентского фонда культурных инициатив подготовили насыщенную программу и приглашают всех желающих проводить лето в стиле раннего средневековья. Вход на фестиваль свободный.

Для участия в первом культурно-историческом фестивале «Славянский мир. Тени пришлого» в Рыбинск приедут реконструкторы из Ярославля, Переславля-Залесского, Костромы, Иванова. Они покажут бои по правилам раннего средневековья, проведут маневры в доспехах с использованием оружия, близкого к историческим оригиналам. Ремесленники приглашают на разнообразные мастер-классы. Все желающие смогут попробовать себя в лепке из глины, ювелирном, кузнечном деле, научатся красить и набивать ткани, плести обереги, играть на гуслях, стрелять из лука и многому другому.

– Культурно-исторический ролевой фестиваль «Славянский мир. Тени пришлого» – первый на рыбинской земле. Он объединит реконструкторов, участников ролевого движения, ремесленников, собирателей фольклора, хранителей русских традиций, творческие коллективы и всех, кто интересуется историей. К нам приедут и необычные гости: во время интерактивной беседы о соколиной охоте все желающие увидят филина, ястреба, сипуху и других птиц. Победители конкурсов исторической кухни расскажут о том, что ели наши предки, а профессиональные повара воссоздадут старинные рецепты для дегустации. Приедут уникальные специалисты по средневековым играм, состоится турнир по русской лапте. Наша задача – подарить зрителям эмоции, через которые можно прикоснуться к истории, – рассказала главный организатор фестиваля, директор АНО «Историческая рассыпь «Ярославия» Елена Машенкова.

Местом проведения первого культурно-исторического фестиваля «Славянский мир. Тени пришлого» выбран Кустовский парк. Территория на пересечении улиц Софийской и Софьи Перовской сохранила необходимые элементы пейзажного ландшафтного парка, чтобы стать естественными декорациями для средневековой реконструкции. Территория разделена на несколько зон, где на три дня развернется ремесленная слобода, исторический лагерь, пройдет большая ролевая игра и культурная программа.

– Для Рыбинска это важное мероприятие, которое носит не только историко-культурное значение, но и способствует развитию туристического потенциала города. На последней стратегической сессии при обсуждении планов развития Рыбинска мы много говорили о поддержке общественных инициатив, которые повышают известность города. И фестиваль – одно их таких мероприятий. Мы рады, что организаторы не ушли «в поля», а выбрали городскую точку, которую смогут посетить все желающие и больше узнать о нашей истории, – подчеркнула заместитель начальника управления культуры Рыбинска Алена Симонова.

Открытие фестиваля состоится 26 августа на главной сцене рядом со спорткомплексом «Восход». В пятницу также пройдет парад военно-исторических клубов, театрализованный пролог. Зрителей ждет костюмированное представление и ритуал зажжения «священного огня». Вечер пятницы продолжат показательные выступления реконструкторов, мастер-классы и старинные танцы.

27 августа начнут свою работу историческая кухня и ремесленная ярмарка, запланирована детская программа, старинные игры и мастер-классы. Вечером пройдут концерты и огненная феерия.

28 июля зрителей и участников ждут финальные бои в большой культурно-исторической ролевой игре, красивый свадебный обряд, подведение итогов и закрытие фестиваля. Во все дни будут работать фотозоны, где каждый сможет сделать оригинальный снимок в исторических костюмах.

Участие в фестивале бесплатное. Для участия в некоторых мастер-классах и турнирах нужна регистрация. Пройти ее можно в официальной группе АНО «Историческая рассыпь «Ярославия» «ВКонтакте»: https://vk.com/ir_yaroslavia.

Расписание фестиваля «Славянский мир. Тени прошлого»

26 августа, пятница

Главная площадка

• 17:00- 19:00 – фотозоны

• 17:00-18:00 – выступление гусляра Егора Стрельникова

• 18:00-19:00 – открытие фестиваля, театрализованный пролог, выступление Почетных гостей, представление клубов, зажжение «священного огня»

• 19.00-19:30 – мастер-класс по народным танцам

Парковая зона

• 18:30-19.30 – большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого»

Исторический лагерь

• 17.00-18.00 – мастер-класс по ювелирным украшениям от ВИК «Вереск» (г. Рыбинск) (по регистрации)

• 17.00-18.00 – мастер-класс по изготовлению оберега от кузнеца Александра Белова (г. Рыбинск) (по регистрации)

• 18.00-18.30 – представление клубов участников реконструкторов

• 18.30- 19:30 – манёвры по правилам раннего средневековья

Ремесленная слобода

• 16.00-19.00 – ремесленные мастер-классы, торговля сувенирами

27 августа, суббота

Главная площадка

• 13.00-15:00 – анимационные детские программы

• 15:00-16:00 – выступление группы цыганского танца и песни «Яхонт» (г. Ярославль)

• 16:00-17:00 – мастер-класс по игре на гуслях «Мир гуслей | Русская традиция» (Тверская обл. с. Пушкино)

• 17:00-18:00 – выступление фольклорного ансамбля «Карусель» (г. Рыбинск)

• 18:00-19:00 – выступление группы цыганского танца и песни «Яхонт» (г. Ярославль)

• 19:00-19:30 – выступление хореографического ансамбля «Услада» в сопровождении Дианы Коровниковой (г. Тутаев)

• 19:30 -19:45 – огненное шоу от театра огня Piligrims (г. Ярославль)

Парковая зона

• 13:00 -18:00 -большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого»

• 12:00-19:00 – интерактивно-игровая реконструкция цыганского табора

• 14:00-16:00 – мастер-класс по массажу Ребозо (пеленание и убаюкивание)

• 15:30-16:30 – мастер-класс по бою на тямбарах

• 12:30-19:00 – интерактивно-игровая площадка народной мануфактуры «Мир гуслей | Русская традиция» (Тверская обл. с. Пушкино), мастер-классы каждые 30 мин

Исторический лагерь

• 11:00-13:00 – лучный турнир для зрителей от КИР «Лебединая сага» (г. Переславль-Залесский) (по регистрации на приз)

• 12:00-16:00 – старинные игры от КИР «Сирин» (г. Кострома)

• 12:00-16:00 – мастер-класс «Плетение браслетиков» (способом плетения шнура на «Ромашке»), мастер-класс по набойке на ткани от КИР «Вольная Стая» (г.Щелково)

• 12:00-13:00 – интерактивная беседа «Соколиная охота в средневековье» с демонстрацией птиц (филин, ястреб-стервятник, сипуха) и антуража

• 12:00-13:00 – турнир по правилам раннего средневековья

• 14:00-15:00 – показательные манёвры

• 15:00-16:00 – интерактивная беседа «Соколиная охота в средневековье» с демонстрацией птиц (филин, ястреб-стервятник, сипуха) и антуража

• 16:00-17:00 – турнир по правилам исторического средневекового боя

• 17.00-19.00 – мастер-класс по изготовлению оберега от кузнеца Александра Белова (г. Рыбинск) (по регистрации)

• 17:00-19:00 – мастер-класс по исторической кухне от ВИК «Вереск» (г. Рыбинск)

• 17:00-19:00 – турнир на тямбарах для зрителей (по регистрации на приз)

Ремесленная слобода

• 11:00-18:00 – ремесленные мастер-классы

• 15:00-18:00 – историческая кухня с дегустацией

28 августа, воскресенье

Главная площадка

• 13:00-14:00 – свадебный обряд, княжеский пир, игровая программа «Заварили мы кашу!» с дегустацией

• 14:00-14:40 – выступление фольклорного ансамбля «Балагуша» (г. Тутаев)

• 14.40-15.00 – награждение участников фестиваля «Славянский мир. Тени прошлого»

Парковая зона

• 11:00-14:00 – турнир по лапте от «Лапта. Мастерская» (г. Ярославль)

• 12:00-14:00 – мастер-класс по массажу Ребозо (пеленание и убаюкивание)

• 12:00-14.00 – большая культурно-историческая ролевая игра «Славянский мир. Тени прошлого»

Ремесленная слобода

• 11.00-14.00 – ремесленные мастер-классы

• 12:00-14:30 – историческая кухня с дегустацией

Исторический лагерь

• 12.30-13.30 – финалы турниров

• 13.30- 14.40 – общие манёвры

Пресс-служба администрации города Рыбинска