Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу

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23.08.2022, 16:05, Новости дня
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны РФ объявило о начале наступления в Николаевской области.

«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС РФ контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.

Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – отметила она.

«После взятия Николаева для РФ откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.

Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.

«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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