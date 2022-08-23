Прилепин рассказал о последней встрече с Дугиной

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин рассказал о последней встрече с журналисткой Дарьей Дугиной на фестивале «Традиция», на пути с которого она погибла.

«Но вот эта последняя встреча – она была такая странная для меня. (…) Не сочтите, что у меня какая-то амнезия. На этом фестивале, я организатор, я его придумал и восемь лет его веду. (…) Я перехожу с площадки на площадку, слежу, чтобы все было хорошо, чтобы все было замечательно. И подходит девушка – очень красивая, какая-то замечательно просто выглядящая, просто сияющая. А я не видел Дашу-то, я год ее уже, наверное, не видел, а может, даже чуть больше. Но это уже та степень знакомства, что и не обязательно встречаться», – рассказал Прилепин в интервью RT.

«Потом в другом месте опять она подходит, и такая что-то сказала, как-то отреагировала. Я тоже посмеялся. И у меня как-то в голове опять. Потому что там я сотни людей вижу, и из них десятки моих знакомых. И тоже из прошлой жизни, из позапрошлой жизни. Из Донбасса приезжают, из политической жизни. И один, и два, и три. Она раза три подходила ко мне. Я так, думаю, вспомню потом, ладно. А она сменила причёску, перекрасила волосы…», – продолжил писатель.

Он отметил, что Дугина «как-то повзрослела очень, по-женски раскрылась, похорошела».

«И все, и это совершенно для меня было катастрофично. Через пять минут после произошедшего мне позвонил Эдуард Бояков. Он говорит: «Похоже, Даша взорвалась». И я думаю: «Даша… Господи, как это?» И потом тут же вылетает в СМИ фотография — а это она. И думаю: я же весь день с ней общался. Она весь день ко мне подходила», – вспоминает Прилепин.

«И это, знаешь, в таких бывает случаях, когда с человеком должно произойти, и птица залетает, и она кружится. То ли она хочет, чтобы её освободили. От нее такое вот было ощущение. Вот она – раз! – промелькнула вот этим крылом, там я ее увидел, тут ее увидел. Этот весь день у меня под ощущением этих случайных встреч с Дашей. Неслучайных, вот таких спонтанных», – признался он.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».

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