Эксперт назвал выгоды VK и «Яндекса» от сделки по обмену активами

«Компании концентрируют в своих руках профильные сервисы, которые приносят им основной доход. «Яндекс» сохраняет за собой поисковую систему и технологические продукты, а VK концентрируется на соцмедиа и контенте», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в области информационных технологий Сергей Плуготаренко, комментируя заключение сделки между VK и «Яндекс» по сервисам «Дзен», «Новости» и DeliveryClub.

«О том, что сделка готовится, стало известно еще в марте. Вместе с тем, «Яндекс» планирует оставаться в глобальном цифровом мире и развивать свои технологические сервисы не только в России. В частности, известно о планах развития разработок беспилотного транспорта за границей. Можно говорить, что с передачей «Новостей» и «Дзена» компания окончательно выходит из новостного бизнеса и теперь сможет сконцентрироваться на технологических вопросах», – рассказал глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко.

«В свою очередь, VK сможет больше сконцентрироваться на соцмедиа и станет теперь уж точно «главным» по социальным сетям в России. VK получает новые релевантные кусочки пазла для собственной экосистемы сервисов – это и социальные сети, и контент, и новости, и медиа. Взамен за передачу «Дзена» и «Новостей»,«Яндекс» получит сервис доставки Delivery», – добавил собеседник.

Ранее стало известно, что компания VK передаст «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club в рамках сделки по приобретению платформ «Дзен» и «Новости». Также холдинг объявил о приобретении 100% акций службы доставки Delivery Club и выходе из состава участников О2О Холдинг.

«В целом логично, что компании концентрируют в своих руках профильные сервисы, которые приносят им основной доход. «Яндекс» оставляет за собой преимущество в поиске и доставке. Профильной областью VK является контент. «Дзен» и «Новости» дополняют уже существующую обширную экосистему контентных сервисов компании», – комментирует Плуготаренко.

«Вместе с тем, «Яндекс» не отказывается от других своих медиапродуктов – в том числе «Кинопоиска». Пользователи смогут привычным образом продолжить использование сервисов экосистемы по единой подписке, – добавил эксперт. – Точкой входа в экосистему станет ya.ru c адресной строкой, погодой, курсом валют, информацией о пробках, голосовым помощником «Алиса» и входом в Яндекс ID».

Эксперт убежден, что передача «Дзена», «Новостей» и Delivery Club пойдет на пользу всем. «Дзен» активно развивается как видеосервис, а значит, VK сможет объединить собственные возможности и наработки с блогерской базой Дзена. Это поможет расширить пользовательскую аудиторию, – сказал он. – Сервис «Новости» сможет получить большее распространение за счет того, что VK входит в перечень отечественных социально значимых информационных интернет-ресурсов, а значит, доступ к «Новостям» будет у большего числа граждан».

«Что касается рынка доставки еды, «Яндекс.Еда» и Delivery Club – крупнейшие игроки в этом сегменте. Поскольку VK сейчас концентрируется на соцмедиа, решение передать Delivery Club именно «Яндексу» выглядит очень логичным: у последнего есть собственная маркетинговая платформа, с помощью которой партнеры Delivery Club смогут заняться своим продвижением и общением с клиентами, что несомненно скажется на качестве сервисов», – полагает собеседник.

«Для клиентов здесь также плюс: будет шире выбор, а благодаря объединенной системе распределения заказов, скорость доставки увеличится. Это может положительно сказаться и на стоимости доставки», – уверен Плуготаренко. Он напомнил, что в первом квартале этого года лидерство было у Delivery Club с 42 % доли рынка доставки готовой еды, а у «Яндекс.Еды» – 35%. «Если в Федеральной антимонопольной службе не найдут нарушений антимонопольного законодательства, то «Яндекс»сможет стать лидером в этом сегменте», – предположил эксперт.

Добавим, что закрытие сделки между VK и «Яндексом» запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений.

Кроме того, компания «Яндекс» объявила, что новой главной страницей поисковой системы станет ya.ru, а бывшая медийная главная страница, которую ежемесячно посещает порядка 70 млн человек, после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление холдинга VK.

В результате сделки пользователи получат в VK максимум возможного контента в различных форматах: развлекательном, игровом, информационном, познавательном и так далее.

Как отмечают эксперты, это будет крупнейшая по масштабу сделка в российской IT-отрасли за последние несколько лет, а возможно, и за всю историю Рунета. VK, Сбер и Яндекс распределили активы в соответствии со своими стратегическими интересами и приоритетами. По мнению отраслевых аналитиков, последовательно следуя стратегии построения бизнеса вокруг контентных продуктов, после закрытия сделки VK укрепит лидерство и станет крупнейшей по размеру аудитории интернет-компанией в России, сервисами которой будет пользоваться более 95% интернет-аудитории страны.

Напомним, что в апреле холдинг VK (бывшая Mail.ru Group) совместно с предприятием Сбербанка, также входящим в «O2O Холдинг», подписали соглашение с управляющей компанией People&People о продаже активов «Ситимобил».

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