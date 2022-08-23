У пациентов с легкой формой COVID-19 нашли новое когнитивное расстройство

Бразильские ученые обнаружили еще одно негативное последствие коронавируса. Даже в легкой форме заболевание может привести к когнитивному нарушению, связанному с неспособностью рисовать так, как раньше.

В эксперименте участвовало 300 человек, которые перенесли коронавирус в легкой форме. За ними наблюдали на протяжении четырех месяцев, анализируя состояние психического здоровья и умственные способности.

Результаты исследования продемонстрировали, что четверть людей была не в состоянии пройти текст комплексной фигуры Рея-Остеррица. Метод предполагает сперва срисовывание фигуры по образцу, а затем ее воспроизведениеина бумаге по памяти. Скорее всего, причина нарушения в нейровоспалительной реакции, воздействующей на метаболизм мозга.