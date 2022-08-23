Партнерами акции “Миллион призов” стали 40 музеев и театров

Партнерами “Миллиона призов” стали музей-усадьба “Кусково”, музей-панорама “Бородинская битва”, Музей истории ГУЛАГа, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова и другие культурные площадки.

Обменять выигранные баллы на билеты можно на сайте ag-vmeste.ru. Необходимо авторизоваться, в разделе “Поощрения” нужно выбрать категорию #ВыбираемВместе2022, после чего кликнуть по карточке интересующего учреждения. Дальнейшие действия подскажет инструкция.

Для посещения девяти музеев необходимо обменять баллы на промокоды, а их – на билеты в интересующее культурное учреждение. Также можно получить промокод в разделе “Поощрения” на ag-vmeste.ru.

Всего в 2022 году среди участников электронного голосования разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши призов пройдут три дня – 10, 11 и 12 сентября. Желающим поучаствовать следует проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Напомним, что москвичи с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.