Французский балаяж – самое модное окрашивание осени: тенденции и секреты выбора для разных цветов волос

Благодаря технике балаяж вы можете обеспечить своим локонам прекрасный вид и настоящую красоту глубокого цвета с тонкими естественными бликами, которые подходят всем типам волос и любым стрижкам. Французский балаяж поможет прическе выглядеть еще ярче и экстравагантнее.

Концепция

Французский балаяж отличается от обычного тем, что это усовершенствованный способ, позволяющий добиться сверх естественного результата даже на самых темных волосах. Речь идет об окрашивании отдельных прядей на отрезке от середины до кончиков, сочетая в себе несколько разных оттенков.

Эта техника настолько хороша, что позволяет волосам светиться разными оттенками и бликами и восприниматься, как цельная прическа с естественным окрашиванием (можно сравнить с выгоранием отдельных прядей на солнце или необычным сочетанием разных оттенков).

Преимущества

Французский балаяж однозначно любую прическу сделает более красивой, стильной и совершенной. Он помогает визуально увеличить объем, определяет место каждой пряди, помогает ей переливаться разными оттенками, что подчеркивает красоту волос и акцентирует внимание на их здоровом виде. Все потому, что все блики выглядят естественно, нет резкого перехода, есть только прекрасные переливы.

Преимуществом является то, что технику можно назвать максимально щадящей. Она не травмирует волосы, поскольку они покрываются краской не полностью. К тому же, красители не наносятся на корни, что позволяет использовать балаяж тем, кто еще не определился с цветом или не готов к кардинальным изменениям (например, предпочитает оставить корни темными, а не высветлять их так, чтобы полностью изменить образ).

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Еще одним преимуществом является возможность использования данной техники для любых волос средней и большой длины. Не имеет значения, тонкими или густыми будут волосы, а также будут они прямыми или вьющимися.

Вы сможете сделать оригинальную прическу, поднять кончики волос кверху, и получить светлые оттенки с плавным переходом к темным. А если распустить волосы, эффект будет иным, ведь светлые пряди окажутся внизу.

Плюсом является и то, что вам не придется часто посещать салон, достаточно это делать максимум раз в месяц, поскольку отросшие корни не смогут испортить вашу прическу.

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Суперсовременная техника окрашивания

Чтобы сделать переливы, раньше было необходимостью осветлить отдельные пряди, и контраст с темными волосами после работы был очевиден. Французский балаяж предполагает использование более мягких красителей, которые придают яркое сияние без беспощадного осветления. В этом случае, во-первых, волосы не так сильно повреждаются, а во-вторых, переливы выглядят более естественными. Независимо от вашего естественного цвета, оттенки будут гарантированно видны, причем это будет смотреться очень стильно, креативно и аккуратно.

Окрашивание для всех

Молодые люди в восторге от возможности сделать свою прическу максимально оригинальной и непохожей на другие (балаяж отличается тем, что нет полностью одинаковых сочетаний и оттенках, на разных типах волос окрашивание смотрится по-разному).

У женщин в возрасте есть возможность очень ловко замаскировать седину или гармонично сочетать ее с другими оттенками, поэтому зрелые дамы все чаще предпочитают именно эту технику окрашивания.