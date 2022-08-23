 

Ну и цены – Личное мнение

23.08.2022, 13:42, Разное
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С интересом посмотрела на опубликованные вчера примерные расценки за выступления на корпоративах.

Помимо прочих, Максим Галкин получал в среднем 7 миллионов рублей.


Фото: Соцсети

Ну, что такое корпоратив? Час на сценке? На тебе 7 миллионов.

Нет, ну понятно, что корпораты — не каждый день. Но даже пару раз в месяц — за глаза.

Я понимаю руководителей, которые хотят сделать приятное своим сотрудникам. Стол, еда, выступление чувака из телевизора под закусочку. Но платить 7 миллионов за гАлкина?

Гонорары других исполнителей — примерно в тех же пределах. Выступление старой Верки Галушки стоило почти 3 миллиона. А вот гонорар самопровозглашённой примадонны Аллочки доходил, как пишут, до 20 миллионов, и за эти деньги её ещё уговорить было сложно.

Ну и так далее.

По-моему, это не очень правильно. Сколько, по-вашему, должно стоить выступление той же Пугачёвой на вечеринке?

Источник: Лена Миро


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