 

В Ярославле форум «Закат Европы» оказался омрачён прорывом канализации

23.08.2022, 13:33, Разное
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Политологи, дипломаты и парламентарии из стран СНГ не смогли подискутировать на форуме «Закат Европы» в Ярославле – мероприятие в ДК «Сельхозтехник» сорвалось из-за прорыва канализации этажом выше.

Сейчас организаторы экстренно ищут новое здание.

Обсудить последние дни «старушки Европы» собрались ведущие эксперты из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако во время первой же лекции «Генерация дегенерации: моральное банкротство стран ЕС» прямо рядом с лектором начало капать с потолка, а когда он благоразумно отошёл от микрофона, трубу окончательно прорвало и поток кратно усилился.

Инцидент чуть не вызвал дипломатический скандал – модератор дискуссии, политолог и лидер патриотической организации «Партия Велеса» Михаил Родовит-Басюченко сходил на второй этаж, а вернувшись, объявил, что «там чурки напортачили». Он должен был выступать с лекцией «Единство бывших советских народов: ключ к нравственному превосходству над Европой».

При условии, что администрация ДК вернёт деньги за аренду актового зала, конференцию могут перенести в гостиницу «Россия» (бывшая «Советская»).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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