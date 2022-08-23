Решила стать врачом и оставила маму: как живет рожденная суррогатной матерью дочь Апиной

В 2001 году в жизни Алены Апиной случилось долгожданное событие – у нее родилась дочка. Знаменитость долгие годы мечтала стать мамой, но ей не удавалось забеременеть. Наследница звезды появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Сейчас дочери певицы, Ксении, уже 20 лет.

В личной жизни Алене Апиной часто не везло. Первым мужем исполнительницы стал художник Валерий Апин. Алена вышла за возлюбленного, когда ей было всего 18 лет, и получила от него фамилию, под которой в последующем и прославилась. Увы, брак оказался несчастливым и продлился всего несколько месяцев.

Вторым супругом певицы стал продюсер Александр Иратов. После встречи с ним Апиной удалось не только построить успешную сольную карьеру, но и вновь поверить в любовь. В начале 90-х влюбленные поженились и начали мечтать о пополнении. Однако стать родителями им не удавалось много лет.

Алена пережила девять выкидышей, сделала искусственное оплодотворение, которое не принесло результата, и долго боролась с бесплодием. В результате супруги решились воспользоваться услугами суррогатной матери. В 2001 году их заветная мечта сбылась. У пары родилась долгожданная дочка Ксения.

Имя девочки было выбрано неслучайно. В свое время легендарный хит “Ксюша” стал первой сольной песней Алены и прославил ее на всю страну. Именно с этой композиции начался серьезный переворот в жизни певицы. То же самое с ней произошло, когда на свет появилась дочка.

К сожалению, счастье оказалось не вечным. В 2017 году, когда дочери было 16 лет, Алена и Александр развелись. Ксюша тяжело переживала расставание родителей, тем не менее ей удалось понять и принять их решение. Девочка осталась жить с мамой, но смогла сохранить теплые отношения с отцом.

Ксения унаследовала от звездной матери многие внешние черты, но не ее любовь к миру шоу-бизнеса. Наследница певицы окончила лингвистическую гимназию и отказалась от творческой карьеры. Она решила стать врачом и поступила на факультет лечебного дела в РУДН.

Алена построила с дочерью доверительные отношения и во всем ее поддерживает. Это касается не только выбора профессии, но и любовных дел. В свои 20 лет Ксения уже не живет с родительницей. Девушка оставила мать, чтобы съехаться со своим возлюбленным Артемом Луканиным. Молодые люди встречаются еще со школы.