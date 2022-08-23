 

Мнение: Зачем президент России наградил Дарью Дугину?

23.08.2022, 12:35, Разное
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Президент России Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества. Посмертно.

Дословно: «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)».

А отец погибшей девушки написал:

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути.

Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг».
отсюда

Зачем президент наградил Дарью Дугину? Если она, действительно, проявила мужество и самоотверженность еще при жизни, почему ее не наградили еще до того, как она погибла?  Почему только сейчас? Чтобы вся страна увидела, что президент России солидарен с отцом погибшей? Чтобы гибель Дарьи вдохновила «… сынов нашей Отчизны на подвиг»?

Фотография Дарьи Дугиной  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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