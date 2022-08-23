 

Мнение: Газовая принципиальность Болгарии

23.08.2022, 12:30, Разное
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После того как оппозиция низвергла через вотум недоверия правительство "канадского болгарина" Петкова (который обвинил в своем падении российского посла и Россию в целом), болгарская оппозиция продолжает искать возможности для возобновления переговоров с Россией о поставках газа в Болгарию.
Болгария одной из первых отказалась покупать газ за рубли через "Газпромбанк". И ее оперативно отключили.

При этом большинство стран ЕС выбрали путь сотрудничества с администрацией, делая вид, что платят за газ в евро, хотя им пришлось по требованию открыть рублевые счета в "Газпромбанке".
Соответственно, они сейчас с газом, а те кто отказался – сидят без газа и вынуждены его покупать на спотовом рынке по "демократическим" ценам.

Теперь же Болгария хочет присоединиться к этой схеме, что осложняется для Болгарии не только предшествующим отказом, но и действиями Болгарии по поставкам оружия на Украину и высылкой российских дипломатов шайкой Петкова.

В текущих условиях, сделать вид, что "это несущественно, давайте мы просто будет покупать, как и остальные у вас газ за рубли" уже не получится. Россия наверняка захочет получить за свое согласие что-то еще. Болгары это понимают, поэтому уже сейчас заявляют, что "переговоры будут нелегкими". Ну а что делать – зима близко, а газ уже сейчас начинает пробивать отметку в 2900-3000 долларов за 1000 кубометров.

Источник: Colonel Cassad


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