 

«Газпром» вынесет вопрос о возобновлении работы «Северного потока» на всероссийский референдум

23.08.2022, 11:33, Разное
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30 августа в России состоится онлайн-референдум по вопросу запуска газопровода «Северный поток» после завершения плановых ремонтных работ.

В случае, если россияне выскажутся против, поставки газа в Европу возобновлены не будут.

Как пояснил генеральный директор ПАО «Газпром» Алексей Миллер, газовый концерн является национальным достоянием, и поэтому вопрос об экспорте должен решать российский народ. Миллер напомнил, что итоги референдума имеют более высокий приоритет, чем международный договор на поставку голубого топлива в страны ЕС – это прямо следует из поправок в Конституцию.

Проголосовать можно будет на сайте Госуслуг или лично, для чего необходимо прийти 30 августа в офис «Газпрома» по месту регистрации. При себе необходимо иметь паспорт и справку об отсутствии задолженности за газ.

– У многих жителей России есть мечта – чтобы мы перестали поставлять газ Европе, и она там наконец-то замёрзла к чёртовой матери, – рассказал Алексей Миллер. – Лозунг нашей компании – «мечты сбываются». Поэтому мы выясним, хотят ли россияне покончить с этими поставками, или же им нравится продавать газ по рыночной цене в Европу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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