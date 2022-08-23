Визами по воде

Полный запрет на посещение Европы россиянами невозможен, но сама постановка вопроса напугала всю страну.

Перспектива невыдачи виз для поездок в шенгенскую Европу вызвала болезненный резонанс среди российских граждан. Потому что это было бы санкцией, которая касается млн людей, каждого лично, а не государства. Санкцией, в отношении многих несправедливой.

Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Полный визовый запрет по признаку гражданства вряд ли возможен в Европе XXI века. Но уже сам факт, что он обсуждается на официальном уровне, а некоторые страны, не дожидаясь общеевропейской позиции, начали действовать, выходит из ряда вон. И выходит он потому, что в нынешнем виде европейские ценности утвердились, но европейские законы и правила написаны для сравнительно мирного и благополучного времени, в котором континент укреплялся после Второй мировой войны. И особенно в последние три десятка лет.

Сейчас впервые за 80 лет мы имеем чрезвычайное обстоятельство, которое в РФ называют иначе, чем в Европе. Остальное — производное. В этой исключительной ситуации европейские ценности, которые закреплены в основополагающих документах ЕС, подвергаются серьезному испытанию, и

от европейцев действительно можно ждать некоторых неприятных для россиян шагов. Например, по поводу поездок в Европу для туризма и отдыха.

В самом начале политического семестра Чехия, страна — председатель Совета ЕС до Нового года, предложила, чтобы визовую тему обсудили министры иностранных дел стран ЕС на неформальной «гимнихской» встрече в Праге 31 августа. Вообще-то повестка дня встречи более широкая: события в Украине и вокруг нее. Вопрос о визах — только частность. Вряд ли он сразу решится. Во-первых, «Гимних», повторим, — форум неформальный. На нем обмениваются мнениями, но не принимают решений. Во-вторых, визы и Шенгенское пространство — это компетенция министров внутренних дел. Но скорее всего, согласование будет вынесено на уровень глав государств и правительств.

Процесс согласования обещает быть непростым. Это столкновение между приоритетом прав человека, утвердившимся за мирные годы здравым смыслом и суверенным правом государств. Именно на суверенном праве настаивают активные поборники закрытия Европы от россиян, в основном ближайшие соседи России. Они связаны обязательствами по Шенгену, но юридически — хозяева в своем доме и имеют право (как, впрочем, и все другие) не пускать человека даже с визой.

У одних в Европе слова «российский турист» рождают ассоциации с таким же, как они, человеком, но вынужденным страдать от авторитарного режима, у других — с высокомерным типом, нарисовавшим букву Z на груди.

И чем дальше, тем в этом споре меньше шансов у первых.

Вообще-то всеобщего права на свободу передвижения в современном мире не существует, хотя за последние четверть века бывшие советские люди привыкли путешествовать, воспринимают визы как досадный анахронизм и с нетерпением ждут всеобщего «безвиза». Решение о том, кого к себе пускать, кого — нет, давно было и остается исключительной прерогативой государств, атрибутом суверенитета. Современный визовой порядок пересечения границ сложился в большинстве стран мира после Первой мировой войны. Но отдельные элементы известны с библейских времен.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Свобода передвижения — это пока не право человека, а продукт договоренностей между государствами, цель и часть процесса глобализации. Европейцы продвинулись по этому пути дальше всех, отменив сначала визы для поездок между членами сообщества, а потом создав Шенгенское пространство открытых границ.

Многие не помнят дошенгенской Европы. Для поездки из Москвы в Брюссель на поезде мне нужно было выправить не только соответствующую бельгийскую визу, но и транзитную визу Германии (Польша тогда для нас была еще безвизовой).

А для поездки в Париж, до которого на машине меньше трех часов, мне как российскому гражданину, работавшему в Брюсселе, требовалась французская виза с выстаиванием в очереди в посольстве. На первых порах — однократная.

…Длиннющая вереница машин, отдельно легковых, отдельно автобусов и фур, медленно ползла к комплексу зданий пограничных служб. Дефиле легковушек — очень медленно, но почти не останавливаясь. Полицейские с разной степенью внимания вглядывались в лица, ID-карты или паспорта в руках водителей и пассажиров. Паспорт не ЕС — отруливай на парковку для проверки. Граница — практически только для отлова иностранцев, пытающихся проскочить в другую страну без ее визы. Остальные жмут на педаль и на скорости 130 километров уносятся в сторону Парижа…

Сейчас на этом месте нет даже будки. Иностранец с шенгенской визой, въехавший где-то в эстонской Нарве, не встретит пограничного контроля до самого пляжа в португальском Алгарве. Европейский режим прозрачных границ потребовал долгой подготовки: согласования законодательства, выработки процедур, строительства инфраструктуры, например, для разделения «шенгенских» и «нешенгенских» пассажиропотоков. В 1985 году на прогулочном теплоходе на Мозеле у люксембургской деревни Шенген подписали соглашение представители пяти стран, в 1995-м оно вступило в силу в семи странах, сейчас в Шенгенской зоне — 26 государств. Новички, вступая в этот клуб, обязуются выполнять все его условия.

Это для российского туриста шенгенская многократка — пропуск во многие страны Европы. А для европейцев — экономические выгоды в обмен на обязательства совместной охраны внешних границ и борьбы с преступностью и терроризмом,

сотрудничество в области миграции и соблюдения прав человека. Свобода передвижения основана на договоре.

Вторая по убывающей степень свободы передвижения — «безвиз». Он также основан на межгосударственных договорах и обязательствах. Только три страны бывшего СССР (кроме Балтии) имеют с ЕС «безвиз»: Украина, Молдова, Грузия. Причем сначала он был односторонним: европейцы въезжали в эти постсоветские страны без виз, но их гражданам требовалась виза в ЕС. Такую неприемлемую для российской дипломатии асимметрию один знакомый европейский дипломат обосновал просто: «Какова цель? Если помочь взаимным контактам людей, то она достигается на 50%». Пока эти страны не обеспечат приемлемых критериев в области судебной системы и борьбы с коррупцией в госорганах. Асимметричный «безвиз» существует у ЕС со странами Африки и Азии, которые заинтересованы в деньгах европейских курортников, но пока не состоянии выполнить критерии ЕС. Гражданин ЕС может без визы приехать в Турцию и Тунис, а турок или тунисец в ЕС не может.

Третья по убывающей степень свободы передвижения — соглашение об облегченном визовом режиме между ЕС и страной N. Оно предполагает упрощенную процедуру и уменьшенную стоимость оформления виз, льготы для некоторых категорий заявителей (в частности, для родственников жителей ЕС, участников научных, культурных и спортивных обменов), выдачу многократных пятилетних виз просто для частых путешественников. Такое соглашение действовало после долгих переговоров между Брюсселем и Москвой на пути к «безвизу» до 25 февраля 2022 года.

Фото: unsplash.com

Четвертая по убывающей степень свободы передвижения — это когда государства никак не договорились. Тогда действует правило выдачи визы на общих основаниях. В том числе и туристической. Еще ниже — пятая, когда ЕС считает страну происхождения въезжающего потенциально опасной для себя. Тогда Брюссель включает правила защиты прав человека, гуманитарной поддержки, права на убежище. Туризм здесь нерелевантен. Но каждый запрос на въезд рассматривается индивидуально, и в ЕС может въехать проверенный житель Афганистана, Ирана, Сирии, Сомали…

Если считать по предложенной мной схеме, то РФ сейчас находится в четвертой степени свободы передвижения по Европе, имея предрасположение скатиться к пятой.

В 1990-х и начале нулевых РФ и ЕС строили «стратегическое партнерство» и стали договариваться о «четырех общих пространствах», что включало безвизовые поездки. Процесс был непростым, требовал внесения изменений в российское законодательство, но в 2000 году на приеме в брюссельском Concert Noble тогдашний глава Еврокомиссии Романо Проди заверял меня, что «безвиз» — это дело ближайших пяти лет. Его прогноз был, как оказалось, слишком оптимистичен, и переговоры на этом треке затянулись. Но дали результат на параллельном.

В июне 2007 года вступило в силу Соглашение между РФ и ЕС об облегчении визового режима. По нему многие группы жителей РФ (журналисты, дипломаты, официальные делегации, деловые люди, студенты, близкие родственники жителей ЕС и т.д.) воспользовались упрощениями при выдаче шенгенских виз (в части требуемых документов, сроков процедуры, цены виз). Именно тогда распространилась ставшая привычной для часто путешествующих россиян практика трехлетних и даже пятилетних шенгенских многократок. В том числе для туристов.

По данным Еврокомиссии, на Россию приходилось больше всего заявлений на шенгенские визы. Пик пришелся на 2013 год, когда их получило более 6,89 млн россиян, или 39% из общего числа (17,25 млн) получателей.

В 2019 году, перед пандемией COVID-19, россияне подали более 4,13 млн заявлений в консульства стран Шенгена, что составляет 24% заявлений из всех стран.

26 февраля 2022 года Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Правда, частично, сохранив льготы для журналистов, студентов, некоторых других категорий и предложив упрощенный порядок оформления для чиновников и предпринимателей. Совет сделал это в связи с началом российской спецоперации в Украине и на основании статьи 15 (6) соглашения: каждая сторона может приостановить его действие полностью или частично «по соображениям общественного порядка, защиты национальной безопасности или охраны здоровья населения».

Если в 2019 году срок выдачи шенгенской визы занимал всего три рабочих дня, то сейчас он увеличился до двух недель и даже больше.

Период ожидания шенгенских виз Франции, Греции и Испании иногда может занимать несколько месяцев.

По мере продолжения спецоперации, связанных с ней санкционных, газовых и дипломатических войн, наплыва украинских беженцев настроения европейцев в отношении РФ менялись — как среди рядовых граждан, так и среди политиков. В общем — в негативную сторону. В Бельгии, например, насколько я знаю, вполне серьезно восприняли прозрачный намек из РФ на возможность применить ядерное оружие. Политики все реже упоминали непременные оговорки, записанные в документах ЕС, принятых после 2014 года: мол, ЕС осуждает российскую власть, но намерен всячески, в том числе материально, поддерживать демократическую оппозицию, гражданское общество и свободную прессу. Теперь это на втором плане.

Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP/ East News

В интервью 9 августа газете Washington Post президент Украины

Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд россиянам. Он сказал, что русские должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Более того, он даже предложил возвратить в Россию всех россиян, которые эмигрировали на Запад. За исключением тех, кто попросил политического убежища.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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