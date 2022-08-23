 

Мнение: О последнем прибежище Путина

23.08.2022, 11:00, Разное
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Ну всё, соотечественники, выдыхаем дружно!

Нет повода для паники. #Россия — спасена. Всем ворогам, всем супостатам, всем угрозам наконец-то найден достойный, мощный, единый и, главное, асимметричный ответ.

Глубоко асимметричный.

«С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна», — объявил президент России Владимир #Путин, поздравляя россиян с Днём государственного флага. И это, конечно, именно то, что так остро нужно прямо сейчас, когда на кону — практически судьба огромной страны с многомиллионным населением. Микст из пионерской линейки и армейского развода, навязываемый младшему поколению. Директивно насаждаемый «патриотизм».

Да уж, теперь дела пойдут, как по-писаному, в полном соответствии с традиционными ценностями: «воссияет Россия, и расточатся врази её, и бежат ненавидящии её — яко исчезает дым, исчезнут и они».

Сомнений нет. Вопросов тоже. Кроме парочки мелких.

Детям-то за что такое — по понедельникам на полчаса раньше плестись в школу, чтобы снова и снова слушать одно и то же и видеть одно и то же? Или все забыли, что формальные ритуалы, выхолощенные чуть больше, чем полностью, одинаково ненавистные и тем, кто в строю, и тем, кто на трибуне, как раз и породили то поразительное равнодушие большинства, с которым в 1990-х был встречен окончательный крах #СССР?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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