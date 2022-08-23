 

Диетолог назвал способ худеть во сне

23.08.2022, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал интересный способ похудеть. Его особенность заключается в том, что уменьшение массы тела происходит во сне.
Многие пытаются сбросить вес, прибегая к различным диетам или истощая себя физическими нагрузками. раскрыл способ похудения во сне. Однако приобрести желанную стройность фигуры можно даже во время ночного отдыха. Для этого, отмечает Михаил Гинзбург, даже не нужно делать что-либо особенное.

Похудение во сне происходит само по себе, так как в это время человек не есть ничего. В то же время, несмотря на состояние покоя, организм все равно расходует энергию. Это и приводит к сбросу излишнего веса, если при этом человек ведет правильный образ жизни и контролирует свой рацион. Гинзбург приводит данные исследования американского врача-диетолога Кэролайн Аповиан.

При этом стоит учитывать, что для эффективного похудения необходимо нормализовать свой сон. Недосыпания, плохое качество ночного отдыха, наоборот, помешает уменьшить вес и объемы талии, а также избавиться от жировых слоев. Кроме того, поставленную цель будет легче достичь, если заняться метаболизмом организма. Обмен веществ ускориться при регулярном использовании в приготовлении пищи различных специй и приправ, особенно имбиря.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.20 / Скандалы: Виктору Ишаеву отказали в домашнем процессе

19.05.21 / Как сделать для детей симпатичные ремни на лето. Способ очень простой и экономный: берем на заметку

01.03.22 / Равшана Куркова в фильме “Я читаю”: новые кадры со съемочной площадки

12.08.22 / Мнение: Нужна ли деноминация, круг недовольства импортом и умение тратить деньги

25.03.21 / Дочь короля Филиппа и королевы Летиции Леонор впервые посетила официальное мероприятие без родителей

21.06.21 / Готовим ногти к отпуску: свежие идеи маникюра на лето 2021

22.03.22 / Болит поясница? Вы можете поучаствовать в исследовании нового препарата

03.07.21 / Роковая роль В “Гардемаринах”, пластика и предательство: взлеты и падения Машной

08.08.20 / Как дочь главы контрразведки ФСБ спрятала свою элитную недвижимость

26.03.22 / Мнение: О тюрьмах для украинских беженцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика