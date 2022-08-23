Диетолог назвал способ худеть во сне

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал интересный способ похудеть. Его особенность заключается в том, что уменьшение массы тела происходит во сне.

Многие пытаются сбросить вес, прибегая к различным диетам или истощая себя физическими нагрузками. раскрыл способ похудения во сне. Однако приобрести желанную стройность фигуры можно даже во время ночного отдыха. Для этого, отмечает Михаил Гинзбург, даже не нужно делать что-либо особенное.

Похудение во сне происходит само по себе, так как в это время человек не есть ничего. В то же время, несмотря на состояние покоя, организм все равно расходует энергию. Это и приводит к сбросу излишнего веса, если при этом человек ведет правильный образ жизни и контролирует свой рацион. Гинзбург приводит данные исследования американского врача-диетолога Кэролайн Аповиан.

При этом стоит учитывать, что для эффективного похудения необходимо нормализовать свой сон. Недосыпания, плохое качество ночного отдыха, наоборот, помешает уменьшить вес и объемы талии, а также избавиться от жировых слоев. Кроме того, поставленную цель будет легче достичь, если заняться метаболизмом организма. Обмен веществ ускориться при регулярном использовании в приготовлении пищи различных специй и приправ, особенно имбиря.