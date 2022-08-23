 

Раскрыт многовековой заговор математиков – истинное значение числа π оказалось равно 10

23.08.2022, 9:33, Разное
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Российским учёным удалось вывести на чистую воду западных математиков, которые более трёх столетий распространяли ложную информацию о настоящем значении числа π.

Специалистами «Роснано» было однозначно доказано, что отношение длины окружности к диаметру равно 10, а не 3.14, как считалось ранее.

Специалисты представят результаты своих научных изысканий на Всемирном математическом конгрессе, который должен пройти в Каире в конце 2022 года. Как отмечают эксперты, открытие отечественных учёных является революционным и может стать основой для пересмотра всех основополагающих законов математики.

На сенсацию уже отреагировали политики – по словам депутата Виталия Милонова, если на Западе врали про число π, то и другие так называемые аксиомы могли быть сфальсифицированы.

– Я призываю создать парламентскую комиссию по проверке всех законов математики, открытых западными учёными, и назначить достойное финансирование её работы. Люди заслуживают знать правду, – объявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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