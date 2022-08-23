 

Мнение: Исчезнувший ресурс

23.08.2022, 9:16, Разное
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США и ЕС собрали «флотилию» из арестованных яхт российских олигархов на $3 млрд. Как сообщает Luxurylaunches, в воскресенье агенты ФБР идентифицировали и обыскали еще одну яхту, спрятанную в гавани Фалмута в Карибском море.

В конечном итоге выяснится, что общая стоимость яхт российских нуворишей превысит стоимость одного из любых четырех военных флотов России. А есть еще замки и дворцы, виллы, есть схроны и укрывища в центральноафриканских джунглях, которые бдительно охраняет небезызвестная ЧВК, есть разрушающиеся мегалитические сооружения, оставшиеся после всевозможных Олимпиад, трассы «Формулы-1» и прочих-прочих барских и царских забав.

Какая страна потянет такое расточительство и бессмысленную роскошь на фоне тотальной нищеты населения и проеденной насквозь инфраструктуры?

Собственно, потому и катастрофа, что чудовищный по своим размерам ресурс был буквально вымыт на забавы и статусные развлечения вчерашней гопоты, ставшей туземной знатью.

Источник: Эль Мюрид


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