Запреты на русское искусство и на визы для россиян играют на руку Путину

Непродуманные действия западных правительств по запрету въезда россиянам и бойкоту русского искусства лишь помогают Москве, уверен британский специалист по РФ Анатол Ливен. Как пишет он в статье для Responsible Statecraft, тем самым подкрепляются утверждения российской пропаганды об иррациональной ненависти Запада к русским. Теперь каждый интеллектуал, подумывающий об эмиграции, задумается, а не обойдутся ли с ним как с дирижёром Гергиевым и певицой Нетребко.



AP

При холодной войне Советский Союз запрещал своим гражданам путешествовать в страны Запада. Выезжать в «капиталистические страны» тогда могли лишь немногие привилегированные: чиновники, дипломаты, шпионы и проверенные интеллектуалы могли путешествовать. Однако даже этих проверенных людей держали под контролем, и не зря: оказалось, что по мере того, как молодое поколение советской элиты больше узнавало о Западе, его представители теряли веру в коммунизм и проявляли большую склонность к реформам. Как считает британский специалист по России, ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатол Ливен, именно поэтому запрещать россиянам въезд со стороны самого Запада было бы контрпродуктивно.

Как продолжает эксперт в статье для Responsible Statecraft, раньше Запад давал правильный ответ на стратегию самоизоляции: он предлагал убежище практически любому советскому гражданину, которому удавалось вырваться за границу. Западные радиостанции старались подорвать советскую самоизоляцию, ведя вещание на Советский Союз на русском и других языках народов СССР. При этом западным радиостанциям пришлось столкнуться с постоянными попытками глушения со стороны советских спецрадиостанций.

«И вот трагическая и постыдная ирония истории: после начала российского наступления на Киев некоторые западные лидеры призывают изолировать российских граждан. Раздаются призывы к полному запрету на въездные туристические виды в Европейский Союз», — пишет Анатол Ливен.

Он отмечает, что непродуманные действия западных правительств просто невыразимо усилили утверждения российской пропаганды насчёт иррациональной ненависти Запада к русским в целом. В этом помогли и запреты на выступления на Западе российских артистов и музыкантов, а также запрет на исполнение русской музыки. Теперь каждый российский интеллектуал, подумывающий об эмиграции на Запад, скорее всего не оставит без внимания истории типа запрета на выступления Анны Нетребко или изгнание Мюнхенской филармонией российского дирижера Валерия Гергиева.

«Мой отец Александр Ливен возглавлял русскую службу ВВС в 1960-е, и его тогда вовсю клевали советские газеты за критику советской политики и советской системы в целом. (Я вспоминаю, как он мне показывал статью в «Правде», где его сначала называли «гиеной капитализма», а потом повысили до «шакала империализма».) У меня нет сомнений, что, будь он жив сегодня, он тоже бы осудил запреты на русскую культуру и на зарубежные поездки для россиян», — заключает автор материала.