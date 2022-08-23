 

90% новостроек Москвы обслуживают 4 банка

23.08.2022, 8:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большинство столичных новостроек – 90%, в которых квартиры реализуются через эскроу-счета, обслуживаются всего четырьмя банками. Лидерство традиционно сохраняет Сбербанк.

В первом полугодии почти в 200 новых корпусах в Москве начались продажи жилья через эскроу. Всего в реализацию поступило более 60 тыс. лотов общей площадью 3 млн «квадратов».

В Сбербанке были открыты эскроу-счета для 105 корпусов, или для 32,5 тыс. квартир и апартаментов. Главными партнерами банка стали группа «ПИК», девелоперы Level Group и «Эталон».

Второе место досталось ВТБ, открывшему эскроу-счета для реализации 33 корпусов, или почти 11 тыс. квартир и апартаментов. Активнее всего банк сотрудничает с группой «Донстрой» (12 домов).

Третье место занимает «Московский кредитный банк» (21 корпус), четвертое – «Дом.рф» (19 корпусов).

За два года с момента запуска проектного финансирования эскроу-счета в старых границах Москвы были оформлены почти для 900 корпусов, 47% из которых обслуживает Сбербанк.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.21 / Летнее настроение: Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

03.02.22 / Затяжные проблемы с мозгом после COVID-19 связаны с неправильным функционированием иммунитета

02.03.22 / Скандалы: Нары Гиппократа

28.07.20 / Новый фильм Андрея Кончаловсого попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

24.09.21 / Туркменистан отказался направить наблюдателей на выборы в немецкий Бундестаг

21.05.22 / Безвыходное положение – Press TV об экономических последствиях политики Вашингтона для ЕС на фоне Украины

01.07.22 / “Большой мохнатый”: Перекошенный Галкин вставил по самые гланды домогавшемуся до него старику

03.03.22 / Мнение: О введении эмбарго на российскую нефть… Ещё один шок?

23.05.21 / Подтяжка лица Lamborghini Urus продолжает испытания; замечен на Нюрбургринге

06.12.21 / Мнение: Кеннеди как Байден

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика