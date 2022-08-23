Во Франции Партия защиты животных возмутилась выплатой повышенных госсубсидий федерации охотников

Партия защиты животных во Франции возмутилась «баснословным» ростом государственных субсидий в адрес Национальной федерации охотников: за пять лет они подскочили на 2300%. Председатель федерации объясняет увеличение бюджета дополнительными задачами, которые раньше выполняло государство, а в партии Макрона считают, что охота поддерживает необходимый баланс между лесом и фермерскими хозяйствами, рассказывает BFM TV.

Охотники (во Франции. — ИноТВ) занимают надёжное финансовое положение: за пять лет государственная поддержка, которую получает Национальная федерация охотников, увеличилась на 2300% — с 27 тысячи евро в 2017 году до почти 6,3 миллиона евро в 2021 году. На политической арене такие цифры возмутили Партию защиты животных, которая борется за запрет охоты. По словам её представителей, такой рост ничем не оправдан: они требуют предоставить отчёт об использовании этих средств.

МЮРИЭЛЬ ФЮЗИ, сопредседатель и официальный представитель Партии защиты животных: Совершенно возмутительно — предоставлять все эти деньги охотникам, которые и так пользовались всевозможными привилегиями во время первой пятилетки Макрона. Правительство только соглашается на все пожелания охотничьего лобби, и отсюда такой баснословный рост субсидий.

Согласно Национальной федерации охотников, такой рост государственной помощи последовал после принятия закона от июля 2019 года об изменениях в их задачах.

УИЛЛИ ШРЭН, председатель Национальной федерации охотников: Мы забрали дополнительные задачи, которые больше не хотело выполнять наше правительство из-за слишком большой нагрузки: составление планов на охоту во Франции, управление местными ассоциациями охотников и выдача им лицензий. Мы не делаем бесплатно работу государства, поэтому за неё мы получили определённую сумму денег.

И, как уверяет президентское большинство, охотники играют важную роль в сохранении флоры и фауны.

ФРАНСУА ПАТРИА, председатель группы «Возрождение» в сенате, сенатор от департамента Кот-д’Ор: Охота, как я считаю, ведётся с оглядкой на экосистему. Между лесом, дикими животными и фермерскими хозяйствами поблизости существует равновесие, которое необходимо поддерживать.

Государственная помощь вызвала раскол за три недели до открытия нового охотничьего сезона. В это же время появилась петиция с требованием объявить мораторий на охоту — её уже подписало 50 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 21 августа 2022 года.