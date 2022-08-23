ТОП-5 самых тонких смартфонов 2022 года, которые легко поместятся в карман

При выборе смартфона многие обращают внимание не только на объем памяти или возможности камеры, но и на габариты. Устройства с компактным корпусом приятно лежат в руке, их легко носить с собой в кармане и в целом они имеют привлекательный внешний вид. Ниже рассмотрим ТОП-5 лучших тонких смартфонов, которые можно приобрести в 2022 году.

vivo V23

Модель предлагает премиальный внешний вид, а задняя панель под действием солнечных лучей может менять цвет, переходя от золотистого оттенка до зеленоватого. AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,44 дюйма и разрешение 2400×1080 точек при частоте обновления изображения 90 Гц. За производительность отвечает мощный процессор Mediatek Dimensity 920. Объем ОЗУ доступен на выбор 8 или 12 ГБ, для флэш-памяти это 128 или 256 ГБ. Толщина корпуса у vivo V23 доходит до 7,55 мм, в наличии тройная основная камера с датчиками изображения на 64, 8 и 2 Мп. «Фронталка» у смартфона двойная, совмещает модули на 50 и 8 Мп. Емкость аккумулятора у модели составляет 4200 мАч, быстрая зарядка работает при мощности 44 Вт. Есть поддержка 5G, дактилоскопический сканер встроен в дисплей.



Изображение взято с: samsung.com

Samsung Galaxy M52 5G

Смартфон может похвастаться приятным дизайном и толщиной всего 7,4 мм. Он располагает AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма при разрешении 2400×1080 пикселей, частота обновления изображения при этом составила 120 Гц. Толщина корпуса — всего 7,4 мм, тогда как в качестве процессора служит Snapdragon 778G от Qualcomm. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, на ПЗУ приходится 128 ГБ, предусмотрена поддержка 5G. Основная камера имеет три модуля, а именно главный на 64 Мп, ультраширокий на 12 Мп и 5 Мп для макро. В случае с фронтальной это 32 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт.



Изображение взято с: apple.com

iPhone 12 Pro

Не самая тонкая модель на рынке, но тоже имеет относительно компактный корпус толщиной 7,4 мм. Смартфон от Apple получил OLED-экран диагональю 6,1 дюйма, разрешение составило 2532×1170 пикселей. Оперативной памяти — 6 ГБ, ПЗУ — до 512 ГБ, в качестве процессора используется A14 Bionic. Корпус имеет защиту по стандарту IP68, а на передней панели используется покрытие Apple Ceramic Shield. Основная камера имеет три датчика на 12 Мп, такие же возможности у одинарной фронтальной. Емкость аккумулятора составляет 2815 мАч.



Изображение взято с: samsung.com

Samsung Galaxy Z Flip3

Складная модель, которая в разложенном состоянии имеет толщину корпуса всего 6,9 мм. Если же ее сложить, то показатель составит уже 17,1 мм. Смартфон может похвастаться крепкой алюминиевой рамкой и AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Предусмотрен и внешний мини-экран с диагональю 1,9 дюйма, там отображается полезная информация. Разрешение — 2640×1080 пикселей, за производительность отвечает Snapdragon 888. Galaxy Z Flip3 имеет 8 ГБ «оперативки» и до 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила пару модулей на 12 Мп и оптическую стабилизацию, фронтальная — 10 Мп. Емкость аккумулятора у раскладушки достигает 3300 мАч.



Изображение взято с: mi.com

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Лидером в ТОП-5 самых тонких смартфонов 2022 года становится китайский гаджет с корпусом толщиной 6.81 мм. Он легкий и компактный, его можно использовать одной рукой. AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма имеет частоту обновления 90 Гц. Работает устройство на базе чипа Snapdragon 778G, объем ОЗУ — 6 или 8 ГБ, ПЗУ — 128 или 256 ГБ. Основная камера сочетает три датчика изображения с главным на 64 Мп, возможности фронтальной ограничены 20 Мп. В наличии защита Corning Gorilla Glass 5, емкость аккумулятора при этом составляет 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку.