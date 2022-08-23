 

“Все будет по-другому”: Кравец сообщила точную дату возвращения в телеэфир развлекательных шоу

23.08.2022, 7:25, Разное
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“1 сентября начинается новый телевизионный сезон, – объяснила Алена. – К этому времени каналы всегда готовят все самое интересное и вкусное. Так что ждать осталось совсем недолго”.

“Появится на экране много новых интересных проектов, – обещает вращающаяся в этих кругах Кравец. – Причем проектов оригинальных. До сих пор многие отечественные шоу были калькой с западных аналогов. “Голос”, “Поле чудес”, “Танцы на льду”, “Танцы со звездами” – все это адаптированные для России западные форматы. Теперь же телезрителей ждет много оригинального контента”.

“Шоу вернутся потому, что уставшим от политики людям нужны развлечения и увлекательные сюжеты, – подчеркивает Кравец. – Скажу вам больше: несколько выпусков “Пусть говорят” уже отсняты и ждут своего часа. Будет жарко и интересно!”

Напомним, что одним из первых о возвращении в эфирную сетку Первого канала объявили продюсеры шоу “Голос 60+”. Правда, вести теперь его будет не Дмитрий Нагиев, а Лариса Гузеева, поскольку программа “Давай поженимся!”, в которую актриса блистала с 6 октября 2008 года, пока не выходит.


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